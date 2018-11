Ο Γάλλος Σεμπάστιαν Οζιέ (Ford Fiesta) ολοκλήρωσε τον αυστραλιανό αγώνα στην πέμπτη θέση, αλλά κατάφερε να κατακτήσει τον έκτο στη σειρά τίτλο του στο WRC.

Η Toyota κέρδισε τον τέταρτο τίτλο στους κατασκευαστές.

Ο Οζιέ έμαθε ότι ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής πριν τελειώσει ο αγώνας, καθώς οι δύο αντίπαλοι του στο πρωτάθλημα, Τάνακ και Νεβίλ, εγκατέλειψαν πριν από τον αγώνα που κέρδισε ο Γιάρι Μάτι Λάτβαλα (Toyota Yaris), ο οποίος χάρισε τον τίτλο των κατασκευαστών στην Toyota.

Για τον Γιάρι Μάτι Λάτβαλα αυτή ήταν η πρώτη νίκη του μετά από σχεδόν 2 χρόνια, από το Ράλι Σουηδίας το Φεβρουάριο του 2017.

🏆 @SebOgier - "I'm so proud of my team - you are the best - and we had such an amazing time together!" We're all proud of you too Champ!! #WRC #FordPerformance #RallyAustralia pic.twitter.com/PozAJnuG0c