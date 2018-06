Η Αργεντινή με τη νίκη της περνά στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει την Γαλλία.

Η Αργεντινή έμεινε «ζωντανή» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς στον τελικό της πρόκρισης που έπαιζε απέναντι στη Νιγηρία, στην Αγία Πετρούπολη, νίκησε 2-1 (14΄ Μέσι, 87΄ Ρόχο - 51΄ Μόουζες) και προκρίθηκε ως δεύτερη από τον 4ο όμιλο, τον οποίο διαφέντευσε η Κροατία, η οποία επικρατώντας της Ισλανδίας με 2-1 τερμάτισε πρώτη με «3 στα 3».

Την παράσταση στις κερκίδες έκλεψε όμως απόψε ο Μαραντόνα.

Αμέσως μετά το γκολ του Μέσι, οι κάμερες στράφηκαν στην εξέδρα, αλλά ευτυχώς το πλάνο κόπηκε γρήγορα.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα συνέχισε το σόου όταν η Νιγηρία έκανε το 1-1 και ξέφυγε κυριολεκτικά όταν με το δεύτερο γκολ κλείδωσε η νίκη της Αργεντινής.

Maradona was already on brink of an overdose and that Messi goal just sent him over edge pic.twitter.com/uMNXs4CtMr