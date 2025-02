Τραμπ και Χέγκσεθ διαψεύδουν ότι οι ΗΠΑ αποχωρούν από τη βάση της Αλεξανδρούπολης

Κατηγορηματική διάψευση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, για δημοσίευμα ελληνικής εφημερίδας που ισχυριζόταν ότι η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να κλείσει τη στρατιωτική βάση της Αλεξανδρούπολης.

«Δεν είναι σωστή ιστορία. Όχι, δεν ισχύει», τόνισε ο Τραμπ, ενώ ο Χέγκσεθ υπογράμμισε πως το εν λόγω σενάριο δεν ευσταθεί. Το δημοσίευμα, το οποίο είχε ήδη αναπαραχθεί από ρωσικά ΜΜΕ, υποστήριζε ότι η διοίκηση Τραμπ προσανατολίζεται στην αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη στρατηγικής σημασίας βάση της Αλεξανδρούπολης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε να μη γνωρίζει το θέμα όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, στο Οβάλ Γραφείο. Στη συνέχεια, απευθύνθηκε αρχικά στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και έπειτα στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές, με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει τη διάψευση.

🚨Trump was initially unaware of the Greek media report about the closure of the U.S. military base in Alexandroupoli. After being informed by Defense Secretary Pete Hegseth, he responded, "It's not a correct story." pic.twitter.com/FBey9HsOEw