Ο Ερντογάν τηλεφώνησε για περαστικά στον Μητσοτάκη που πάσχει από κορωνοϊό

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και του ευχήθηκε περαστικά, καθώς ο Έλληνας πρωθυπουργός νοσεί από κορωνοϊό.

«Σας ευχαριστώ πρόεδρε Ερντογάν για το τηλεφώνημά σας και τις ευγενικές ευχές σας για ταχεία ανάρρωση!», έγραψε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας στο Twitter ο κ. Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Τούρκο πρόεδρο.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα, μέσω social media, ότι βρέθηκε θετικός στο rapid test στο οποίο υποβλήθηκε. Ο πρωθυπουργός, που υποβάλλεται καθημερινά σε τεστ κορωνοϊού, θα συνεχίσει να εργάζεται από την οικία του, ακολουθώντας το πρωτόκολλο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υποβλήθηκε σε PCR τεστ το Σάββατο- το οποίο ήταν αρνητικό- προκειμένου να μεταβεί στην Τουρκία, όπου χθες συναντήθηκε με τον Ερντογάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ευχές για ταχεία ανάρρωση και από τον Νίκο Αναστασιάδη, με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα, κατά την οποία ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Ταχεία ανάρρωση ευχήθηκαν στον κ. Μητσοτάκη τόσο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, όσο και ο επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Dear @kmitsotakis, I am very sorry to hear that you tested positive for COVID. We wish you a quick recovery! It is good to know you are doing well and you continue your work for Greece and Europe. See you soon!