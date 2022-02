«Θερμό επεισόδιο» είχε ο Νίκος Δένδιας με τον πρέσβη της Τουρκίας στη Νορβηγία, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ να δίνει αποστομωτική απάντηση στις προκλήσεις του Τούρκου διπλωμάτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπέδειξε την Τουρκία ως τη δύναμη που αρνείται την ισχύ της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, με θέμα την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημείωσε, η γειτονική χώρα αμφισβητεί το δικαίωμα των ελληνικών νησιών σε πλήρη επήρεια, αμφισβητεί δηλαδή το δικαίωμα να έχουν υφαλοκρηπίδα και κατ’ επέκταση Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα απειλείται με πόλεμο, δηλαδή το λεγόμενο casus belli, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια, παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

FM @NikosDendias ' lecture at the Norwegian Institute of International Affairs @nupinytt in #Oslo 📌“Implementing the UN Convention on the Law of the Sea #UNCLOS – The Aegean Sea and the #EasternMediterranean as a case study” Read➡️ https://t.co/fxE9SpvmlB pic.twitter.com/ZfmmJhBlO9

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, η Τουρκία παραβιάζει σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, ενώ την τελευταία περίοδο αμφισβητεί ακόμα και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα αυτά γίνονται με βάση το ανυπόστατο τουρκικό θεώρημα της Γαλάζιας Πατρίδας, αγνοώντας την επήρεια των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της Κρήτης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο υπουργός παρουσίασε με χάρτες σχετικά τη λογική της νομιμότητας που διέπει τη Συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, σε αντίθεση με το παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, το οποίο υπογράφθηκε όταν η Λιβύη βρισκόταν εν μέσω εμφυλίου πολέμου, διαιρεμένη σε δύο μέρη. Ο Νίκος Δένδιας έδειξε μάλιστα στους παρευρισκόμενους το σημείο του χάρτη, όπου πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού παρενόχλησαν το ιταλικών συμφερόντων πλοίο Nautical Geo, το οποίο πραγματοποιούσε σεισμικές έρευνες για λογαριασμό της ΕΕ, με βάση το σχέδιο του East Med. Η Τουρκία αποκαλεί την κατάσταση αυτή «νομιμότητα» είπε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση του Τούρκου πρέσβη

Τον λόγο ζήτησε και πήρε τότε ο Τούρκος πρέσβης στη Νορβηγία, ο οποίος ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι όλα όσα άκουσε «δεν ήταν καθόλου ευχάριστα». «Χάνετε το κρίσιμο σημείο» ,είπε ο πρέσβης απευθυνόμενος στον Έλληνα υπουργό, προσθέτοντας ότι «όλα όσα κάνει η Τουρκία τα κάνει σε απάντηση των ελληνικών κινήσεων». Τότε, ανέφερε για παράδειγμα ότι το casus belli εκδόθηκε από την τουρκική Εθνοσυνέλευση όταν η Ελλάδα είπε ότι θα επεκτείνει μονομερώς τα χωρικά ύδατά της στα 12 ναυτικά μίλια.

Η Τουρκία δεν προσχώρησε στη Σύμβαση διότι ακριβώς υπήρχαν διαφορές στο Αιγαίο, είπε ο πρέσβης, τονίζοντας πως «το Αιγαίο έχει δύο πλευρές» με τη μία να είναι αυτή της Μικράς Ασίας λέγοντας πως «μάλλον τη θυμάστε από την Ιστορία».

Η Άγκυρα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει διάλογο μόνο επί του Δικαίου της Θάλασσας πρόσθεσε ο πρέσβης, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι δεν έχει διάθεση για πραγματικό διάλογο, θέτοντας τέλος στο τραπέζι και το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, επικαλούμενος τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Η απάντηση Δένδια

Από την πλευρά του, ο κ. Δένδιας ξεκίνησε να απαντά στους εν λόγω ισχυρισμούς. Λίγο μετά ο Τούρκος πρέσβης τον διέκοψε με τον Έλληνα υπουργό να του υπενθυμίζει ότι «καθ’ ότι διπλωμάτης, δε νοείται να διακόπτει το συνομιλητή του», με το κλίμα να γίνεται εμφανώς τεταμένο.

Επανερχόμενος στα επιχειρήματα, ο κ. Δένδιας είπε ότι η Άγκυρα αγνοεί πριν και πρώτα απ’ όλα τον καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, σε άρθρο του οποίου αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται όχι μόνο η χρήση, αλλά και η απειλή χρήσης βίας (δηλαδή η απειλή πολέμου).

Delimitation, according to UNCLOS, takes place only between States with opposite or adjacent coasts. Turkey and Libya are not States with opposite or adjacent coasts. They have no common boundaries. The provisions of illegal MoU deprive Greek islands of their maritime zones.