Στην Αθήνα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα προσγειώθηκε στην Αθήνα ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανακοινώθηκε στις 18:10 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο στην Αθήνα, αναμένεται να κατευθυνθεί πιθανότατα σε κεντρικό ξενοδοχείο για το δείπνο που παραθέτει στους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων απόψε στις 20:15, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο δείπνο που θα παραθέσει απόψε ο πρωθυπουργός- για τη διεύρυνση και το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων- θα δώσουν επίσης το παρών η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιενέκανε και σχετική ανάρτηση με φωτογραφία της Ακρόπολης.

«Πρέπει να φέρουμε τους φίλους μας, και τα εν δυνάμει μέλη της ΕΕ πολύ πιο κοντά μας και πολύ πιο γρήγορα. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην Αθήνα για να συζητήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των γειτόνων και των εταίρων μας στα Ανατολικά και στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα συνεχίσουμε να καταρρίπτουμε τα εμπόδια μεταξύ των περιοχών μας»

We need to bring our friends, the aspiring members of the EU much closer to us and much faster.



Glad to be in Athens to discuss the European perspective of our neighbors and partners in the East and the Western Balkans.



