Νίκος Δένδιας: Δεν θα παραστεί στο δείπνο με τον Άντονι Μπλίνκεν

O υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας δεν αναμένεται να παραστεί σήμερα στο δείπνο που παραθέτει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν ο οποίος βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο κ. Δένδιας εμφάνισε πυρετό λόγω κρυολογήματος και στο πλαίσιο αυτό θα απουσιάζει για προληπτικούς λόγους.

Όλα τα τεστ στα οποία έχει υποβληθεί ο κ. Δένδιας είναι αρνητικά και η συνάντησή του με τον κ. Μπλίνκεν την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως και το υπόλοιπο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, στο πλαίσιο του 4ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου όπου τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός.

Σε ανάρτησή του στο Twitter με φωτογραφίες από την άφιξή του, ο Μπλίνκεν «καλησπέρα Ελλάδα» υπενθυμίζοντας ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψή του, ως υπουργός Εξωτερικών, στη «γενέτειρα της Δημοκρατίας».

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C