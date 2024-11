Μητσοτάκης στο Bloomberg για Τραμπ: Εμπορικός πόλεμος θα κάνει κακό και στις ΗΠΑ

Πιστεύω ότι ένας εμπορικός πόλεμος θα ήταν κάτι κακό τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ευρώπη, δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην COP29 για το κλίμα στο Αζερμπαϊτζάν.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου Joumanna Bercetche, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή χώρα που μειώνει ταχύτερα από κάθε άλλη τις εκπομπές αερίων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει ήδη τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, με παρατεταμένες ξηρασίες, καύσωνες, αλλά και σφοδρές πλημμύρες. Χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στην επαρκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών αλλά και για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη.

