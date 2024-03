Μητσοτάκης από Οδησσό: «Ακούσαμε μια μεγάλη έκρηξη... εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος»

«Ήμασταν στο λιμάνι της Οδησσού και ο πρόεδρος Ζελένσκι και το επιτελείο του μας έκαναν μία ξενάγηση, όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες. Kαι λίγο μετά, καθώς μπαίναμε στα αυτοκίνητά μας, ακούσαμε και μία μεγάλη έκρηξη. Νομίζω ότι αυτό για εμάς είναι η καλύτερη, ζωντανότερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην βαλλιστική επίθεση που δέχθηκε και σήμερα η πόλη από την Ρωσία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι καλά στην υγεία τους και δεν τίθεται θέμα για την ασφάλειά τους.

Ο πρωθυπουργός είχε εκφράσει την επιθυμία εδώ και καιρό να επισκεφτεί την Οδησσό, προκειμένου να απευθύνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία, καθώς και μήνυμα προς το ελληνικό στοιχείο της Ουκρανίας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής παιδείας της Διασποράς και έδρα της Φιλικής Εταιρείας, σύμβολο των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών.



Η επίσκεψη οργανώθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας για λόγους ασφαλείας. Είχε συμφωνηθεί στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας στο τέλος Ιανουαρίου. Στη συνέχεια αναζητήθηκε η κατάλληλη ημερομηνία μέσω διπλωματικών διαύλων. Στην ελληνική αποστολή στην Οδησσό συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, οι πρωθυπουργικοί σύμβουλοι Άννα Μαρία Μπούρα και Αριστοτελία Πελώνη και οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, Κύρα Κάπη και Αλέξανδρος Μαράκης.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ο Έλληνας πρωθυπουργός αναχώρησε από την Οδησσό με κατεύθυνση το Βουκουρέστι προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου του ΕΛΚ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στήριξη προς την Ουκρανία, τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ, που θα συνεχιστεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ελλάδας και χωρίς να αποδυναμωθούν οι αμυντικές ικανότητες της χώρας μας.



Όσον αφορά στη στήριξη της Ελλάδας προς την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική προοπτική της Ουκρανίας, υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, κατόπιν της πρόσκλησης που του είχε απευθύνει ο Πρωθυπουργός.



Ο πρωθυπουργός αρχικά στις δηλώσεις του εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον αποτρόπαιο βομβαρδισμό της 2ας Μαρτίου κατά αστικών συγκροτημάτων εδώ στην Οδησσό: «Τον αποτροπιασμό μας για τις ενέργειες της Ρωσίας κατά της χώρας σας τον έχουμε εκφράσει πολλές φορές, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ να μας προκαλεί οδύνη τέτοιος βαθμός βιαιότητας και βαρβαρότητας, που οδηγεί στον θάνατο αμάχους, μικρά παιδιά, ακόμα και βρέφη.



Περιηγηθήκαμε σήμερα εδώ στην Οδησσό, επισκεφθήκαμε τον τόπο της ρωσικής επίθεσης και μου εντυπώθηκε ξεκάθαρα από τη μία η εικόνα της καταστροφής που έχετε υποστεί αλλά από την άλλη και η εικόνα της ανθεκτικότητας και της γενναιότητας του ουκρανικού λαού.



Και είμαι διπλά συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την πόλη-μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Εδώ όπου η Φιλική Εταιρεία άναψε την φλόγα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, με το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος», αλλά και στον τόπο-σύμβολο όπου αντιστέκεται ο ουκρανικός λαός παλεύοντας για τη δική του ελευθερία.



Μαζί με την Μαριούπολη, άλλωστε, η Οδησσός υπήρξε επί πολλούς αιώνες ζωτικός κόμβος του Ελληνισμού στις ακτές του Εύξεινου Πόντου. Και είχα την ιδιαίτερη χαρά πριν από λίγο να συναντήσω εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, που αποτελούν τη ζωντανή συνέχεια της μακραίωνης αυτής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας. Και καθώς στις μέρες μας η πόλη αποτυπώνει τον αγώνα κατά της ρωσικής εισβολής και κατοχής, κάνει διπλούς τους δεσμούς που ενώνουν τα κράτη, τις κοινωνίες, αλλά και την κοινή ιστορική μας διαδρομή.



Η παρουσία μου εδώ αντανακλά, πιστεύω, τον σεβασμό όλου του ελεύθερου κόσμου προς τον ηρωικό λαό σας. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τη δέσμευση της πατρίδας μου, της Ελλάδας, να παραμείνει στο πλευρό σας. Συμπαραστάτης στη δίκαιη προσπάθεια να υπερασπιστείτε το έδαφός σας, την εθνική σας κυριαρχία, αλλά και την αξιοπρέπεια των δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών της Ουκρανίας.



Είναι μία στάση αρχής, την οποία τηρήσαμε με συνέπεια από την πρώτη στιγμή, τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί τον 21ο αιώνα κανείς πόλεμος δεν μπορεί να ματώνει την καρδιά της Ευρώπης. Ούτε να παραβιάζει με βία το Διεθνές Δίκαιο και κυρίως τα καθορισμένα σύνορα και την εδαφική ακεραιότητα μίας ανεξάρτητης χώρας.



Γνωρίζετε καλά, αγαπητέ Βολοντίμιρ, ότι η χώρα μου υπερασπίζεται διαχρονικά την ειρήνη, απορρίπτοντας τον όποιο ανιστόρητο αναθεωρητισμό. Πολύ περισσότερο καθώς και η ίδια έχει στο παρελθόν βρεθεί αντιμέτωπη με επιθετικότητα. Και σε καιρούς που ο αυταρχισμός και ο δεσποτισμός αποτελούν μαύρες κηλίδες στο χάρτη και στον πολιτισμό μας».

Συνεχίοντας τις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός είπε: «Δεν χρειάζεται, λοιπόν, καμία άλλη ερμηνεία η συμμετοχή της Ελλάδας στην αμυντική συνδρομή της Ευρώπης στην Ουκρανία. Όπως και στην πολύπλευρη προσπάθεια που κάνει η χώρα σας για να αντέξει και να ανασυγκροτηθεί εν μέσω μαχών, εν μέσω βομβαρδισμών που κρατούν ήδη δύο χρόνια.



Είναι μια βοήθεια για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει κοντά στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα υπήρξε πρωταγωνίστρια στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -πάρθηκε με κάποιες δυσκολίες και καθυστερήσεις- για την εκταμίευση ενός πρόσθετου ποσού, ύψους 50 δισ. ευρώ, για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.



Γιατί σωστά είπε ο κ. Πρόεδρος ότι η Ουκρανία χρειάζεται προβλεψιμότητα, όχι απλά βραχυπρόθεσμη, αλλά και μεσοπρόθεσμη. Και πριν από ένα μήνα μάλιστα οργανώσαμε στην Αθήνα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ειδικό Συνέδριο για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με συμμετοχή δεκάδων επιχειρήσεων.



Ενώ τα λιμάνια μας, και κυρίως αυτό της Αλεξανδρούπολης έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν βασικό κόμβο για τις διεθνείς μεταφορές, από αλλά και προς τη δοκιμαζόμενη χώρα σας. Και φυσικά η Οδησσός αποτελεί μία περιοχή πρώτης προτεραιότητας και στην οποία θέλουμε να επικεντρώσουμε τα ελληνικά προγράμματα ανασυγκρότησης».

Στην συνέχεια εξήγησε γιατί επισκέφθηκε την Οδησσό και όχι το Κίεβο: «Επισκέπτομαι την Οδησσό και όχι το Κίεβο, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, όχι μόνο για να βρεθώ και να ζήσω ο ίδιος την εμπειρία τού να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή αυτού του πολέμου, αλλά και γιατί, όπως είπα, η Οδησσός είναι ταυτισμένη στη συνείδηση της πατρίδας μας με τον αγώνα για ανεξαρτησία, με την Ελληνική Επανάσταση, καθώς εδώ συγκροτήθηκε η Φιλική Εταιρεία και δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις που οδήγησαν τελικά στην ανεξαρτησία της πατρίδας μου» και τόνισε: «Βρίσκομαι όμως εδώ για ένα λόγο ακόμα: για να καταδείξω και την οικονομικά πολύ μεγάλη σημασία της Οδησσού ως το βασικό λιμάνι των ουκρανικών εξαγωγών προς την Ευρώπη και προς τον κόσμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί ανοιχτός αυτός ο δίαυλος της ναυσιπλοΐας για να μπορεί η Ουκρανία να εξάγει τα προϊόντα της, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και πρόσθετα έσοδα και με αυτό τον τρόπο να στηρίζεται και η οικονομία της, η οποία προφανώς δοκιμάζεται από αυτόν τον διετή πόλεμο».

Ο πρωθυπουργός έπειτα από σχετική ερώτηση επισήμανε: «Ο πόλεμος αυτός μας αφορά όλους, αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Πριν από δύο χρόνια έγινε το αδιανόητο: ξεκίνησε ένας πόλεμος ουσιαστικά στην καρδιά της Ευρώπης. Από μία επιθετική δύναμη η οποία αμφισβήτησε το Διεθνές Δίκαιο και παραβίασε με την χρήση των όπλων τα αναγνωρισμένα σύνορα μιας άλλης χώρας.



Δεν μπορούμε, λοιπόν, ούτε να στεκόμαστε σιωπηλοί ούτε να παραμένουμε ουδέτεροι σε αυτόν τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία για την υπεράσπιση του πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών.



Και γι’ αυτό και η Ευρώπη συνολικά, παρέμεινε και παραμένει -και θέλω να διαβεβαιώσω τον Πρόεδρο Ζελένσκι σε αυτό- ενωμένη στον αγώνα που δίνει για να στηρίζει την Ουκρανία στο νόμιμο δικαίωμα της άμυνας απέναντι στη ρωσική εισβολή. Και γι’ αυτό και κάθε χώρα κάνει το καλύτερο που μπορεί -συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα σε αυτό-, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της Ουκρανίας και τις δικές μας δυνατότητες, έτσι ώστε με σταθερό τρόπο να μπορούμε να ενισχύουμε την Ουκρανία με εκείνο το αμυντικό υλικό το οποίο έχει τόσο πολύ ανάγκη.

Όσον αφορά την επίθεση που δέχθηκε η Οδησσός, την ώρα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο λιμάνι της πόλης, ο πρωθυπουργός την περιέγραψε ως εξής: «Ήμασταν στο λιμάνι της Οδησσού και ο Πρόεδρος Zelenskyy και το επιτελείο του μας έκαναν μία ξενάγηση, εξηγώντας μας από τη μία τη σημασία του λιμανιού για τις εξαγωγές της Ουκρανίας και από την άλλη δείχνοντάς μας τις σημαντικές ζημιές τις οποίες έχει υποστεί αυτή η κρίσιμη υποδομή, όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες. Kαι λίγο μετά, καθώς μπαίναμε στα αυτοκίνητά μας, ακούσαμε και μία μεγάλη έκρηξη.



Νομίζω ότι αυτό για εμάς είναι η καλύτερη, ζωντανότερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα γίνεται πόλεμος, ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο, τους στρατιώτες, επηρεάζει αθώους συμπολίτες μας. Επηρεάζει, όπως βλέπετε εδώ. Καταστρέφονται πολιτιστικά μνημεία τεράστιας αξίας.



Και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος παραπάνω που όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να έρθουν στην Ουκρανία. Διότι είναι άλλο να βλέπει κανείς, να ακούει την περιγραφή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από τον Πρόεδρο Ζελέσνκι με τον οποίο επικοινωνούμε τακτικά και είναι τελείως διαφορετικό να βιώνει κανείς την εμπειρία του πολέμου από πρώτο χέρι».

Τον αποτροπιασμό τους για την σημερινή επίθεση στην Οδησσό κατά την διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη - Ζελένσκι εξέφρασαν τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ

Καταδικάζω έντονα την αποτρόπαια επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Κυριάκου Μητσοτάκη» αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπογραμμίζει ότι «κανείς δεν πτοείται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας - σίγουρα ούτε οι δύο ηγέτες στο έδαφος ούτε ο γενναίος λαός της Ουκρανίας».

«Περισσότερο από ποτέ, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας» καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

