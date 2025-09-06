ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

Πολιτική

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Τα μέτρα που ανακοίνωσε για το στεγαστικό

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Τα μέτρα που ανακοίνωσε για το στεγαστικό Facebook Twitter
Κυριάκος Μητσοτάκης/ Φωτ.: Eurokinissi
0

Σειρά παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, δίνοντας έμφαση στη στήριξη ενοικιαστών και στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Όπως τόνισε, θεσπίζεται χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια στην κλίμακα 12.000–24.000 ευρώ. «Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, είναι ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων», υπογράμμισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα κατά της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων. Όπως διευκρίνισε ο πρωθυπουργός, το 25% των κατοικιών θα διατεθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% θα κατευθυνθεί σε πολίτες που δεν διαθέτουν πρώτη κατοικία.

Για την ελληνική περιφέρεια και όσους την κρατούν ζωντανή σήμερα: «Έχουμε χρέος να κρατήσουμε αυτές τις περιοχές ακμαίες. Από το 2006 μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό και από το 2027 καταργείται σε χωριό κάτω των 1500 κατοίκων». Επίσης μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. «Είναι δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε φθηνή και αξιοπρεπή στέγη για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 


 

Πολιτική

Tags

0

ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό

Πολιτική / Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό

Σχέδιο 5ετούς «ανάταξης» με νέο Ταμείο Σύγκλισης, εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα και στροφή παραγωγικού μοντέλου - Όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στο Economist: The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit
LIFO NEWSROOM
Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ

Πολιτική / ΔΕΘ: Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για μεσαία τάξη, στεγαστικό και φοροελαφρύνσεις

Οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου είναι συνεχείς και επικεντρώνονται στο εύρος της απήχησης που θα έχουν οι παρεμβάσεις, με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια
LIFO NEWSROOM
Ανακοίνωση τριών υπουργείων για Βασιλίσσης Όλγας: «Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Πολιτική / «Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» - Παρέμβαση τριών υπουργείων για Βασ. Όλγας

Τα υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση και καλούν τον Δήμο Αθηναίων να «τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες»
LIFO NEWSROOM
 
 