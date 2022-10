Μητσοτάκης: «Σηκώθηκα και είπα στον Ερντογάν "ό,τι έχω να σου πω, το λέω κατά πρόσωπο"» - Το πηγαδάκι της Πράγας

Σε ένα πηγαδάκι που είχε στηθεί μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Εσθονής πρωθυπουργού Κάγια Κάλας, περιέγραψε ο Έλληνας πρωθυπουργός τι είπε στον Τούρκο πρόεδρο στο δείπνο των ηγετών που συμμετείχαν Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιτροπής στην Πράγα.

Σε βίντεο που κατέγραψε Γερμανός δημοσιογράφος του Channel 4 μέσα στην αίθουσα της άτυπης Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων: «Σηκώθηκα πάνω και του είπα "ό,τι έχω να σου πω, στο λέω κατά πρόσωπο"», ακούγεται να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC



"Stood up and said to Erdogan...in your face"