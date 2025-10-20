ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μητσοτάκης από MED9: «Οι μελλοντικές απειλές μπορεί να έρθουν και από τον Νότο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη MED9, στάθηκε στην ευρωπαϊκή άμυνα με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

LifO Newsroom
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI
Στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής της MED9, βρίσκεται ο  Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρωθυπουργό, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις σε συνέντευξη Τύπου, να αναδεικνύει τους μελλοντικούς, γεωπολιτικούς κινδύνους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, στάθηκε και στην ευρωπαϊκή άμυνα με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο πως «πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από Ανατολάς, αλλά και από τον Νότο».

«Η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα κατευθύνεται προς τον πόλεμο στην Ουκρανία και ασχολούμαστε με αυτό. Πιστεύω ότι όλοι μας συνηγορούμε υπέρ μιας οπτικής 360 μοιρών στην ευρωπαϊκή άμυνα. Και όταν σκεφτόμαστε σε σχέση με τα καινούργια έργα κοινού ενδιαφέροντος, που θεωρούμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα η αντιπυραυλική ασπίδα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από Ανατολάς, αλλά και από τον Νότο» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε από τη MED9

«Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα σε σχέση με την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς και ειδικά στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που αντιμετωπίζουμε ακόμη ψηλές τιμές, υψηλότερες σε σχέση με εκείνες που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη.

Συνεπώς, μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, μέσω σημαντικών επενδύσεων, μέσω διασυνδέσεων και δικτύων θα πρέπει να είναι μια πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την κοινή ενεργειακή στρατηγική μας.

Επιπροσθέτως, είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε σχέση με την απανθρακοποίηση, προετοιμαζόμενοι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες.

Και διαισθάνομαι ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση μεταξύ των 9 ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε μεταξύ των στόχων απανθρακοποίησης που έχουμε ήδη θέσει και μιας ισότιμης έμφασης στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Και πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο επίτευξης των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει ως ευρωπαϊκή ένωση», προσέθεσε.

Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ολότητα των ευρωπαϊκών συνόρων προστατεύεται απολύτως και υπάρχει η ευρωπαϊκή ικανότητα που προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη ειδικά εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ».

LIFO NEWSROOM
 
 