«Ήρθε η ώρα να κάνουμε το σωστό και να ενώσουμε ξανά τα Γλυπτά του Παρθενώνα», σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο twitter.

Με αφορμή δημοσκόπηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την οποία το 59% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η θέση των Γλυπτών είναι στην Ελλάδα, ενώ μόλις το 18% τάσσεται υπέρ της παραμονής τους στο μουσείο του Λονδίνου, ο πρωθυπουργός επισήμανε τη σημασία της επιστροφής των Γλυπτών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επιστροφή των Γλυπτών θα ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ισχυρή. Ας την ενισχύσουμε περαιτέρω. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το σωστό και να ενώσουμε ξανά τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα. Μία κίνηση που υποστηρίζεται από τον βρετανικό λαό», έγραψε χαρακτηριστικά.

The relationship between Greece & the UK is strong.



Let’s strengthen it further. It’s time to do the right thing and reunite the Parthenon Sculptures in Athens. A move backed by the British people.https://t.co/sAOeSyhyRY pic.twitter.com/EGGtq9o8pl