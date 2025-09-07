ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Live η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Live η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη - Δέχεται ερωτήσεις για το νέο πακέτο μέτρων ύψους 1,7 δισ. ευρώ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Live η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ Facebook Twitter
Κυριάκος Μητσοτάκης/ Φωτ.: Eurokinissi
0

Μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» στις 12:00.

Το πακέτο μέτρων που παρουσίασε χθες εστιάζει σε μόνιμες φοροελαφρύνσεις, στη στήριξη οικογενειών με παιδιά και στη μείωση του κόστους διαβίωσης, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ και, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, είναι πλήρως κοστολογημένο με γνώμονα τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζουν: μειώσεις φόρων κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για όλους, πρόσθετες ελαφρύνσεις για κάθε παιδί, μηδενικός φόρος για εργαζόμενους έως 25 ετών, νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ και στον ΦΠΑ για την περιφέρεια, αλλά και πρόγραμμα κατασκευής 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων.

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα για το εύρος, τον χρόνο εφαρμογής και τα κριτήρια των μέτρων, καθώς και για τον πολιτικό προσανατολισμό της κυβέρνησης ενόψει του 2026 και της στρατηγικής της μέχρι το 2030.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΘ: οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Πολιτική / ΔΕΘ: Οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Παιδεία, υγεία, ενέργεια και χωροταξία είναι οι τέσσερις μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, οι οποίες ξεπερνούν «τους κυβερνητικούς κύκλους», όπως είπε και απαιτούν ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΕΘ: οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Πολιτική / ΔΕΘ: Οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Παιδεία, υγεία, ενέργεια και χωροταξία είναι οι τέσσερις μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, οι οποίες ξεπερνούν «τους κυβερνητικούς κύκλους», όπως είπε και απαιτούν ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.
LIFO NEWSROOM
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό

Πολιτική / Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό

Σχέδιο 5ετούς «ανάταξης» με νέο Ταμείο Σύγκλισης, εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα και στροφή παραγωγικού μοντέλου - Όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στο Economist: The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit
LIFO NEWSROOM
Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ

Πολιτική / ΔΕΘ: Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για μεσαία τάξη, στεγαστικό και φοροελαφρύνσεις

Οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου είναι συνεχείς και επικεντρώνονται στο εύρος της απήχησης που θα έχουν οι παρεμβάσεις, με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια
LIFO NEWSROOM
Ανακοίνωση τριών υπουργείων για Βασιλίσσης Όλγας: «Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Πολιτική / «Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» - Παρέμβαση τριών υπουργείων για Βασ. Όλγας

Τα υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση και καλούν τον Δήμο Αθηναίων να «τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες»
LIFO NEWSROOM
 
 