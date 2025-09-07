Live η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» στις 12:00.

Το πακέτο μέτρων που παρουσίασε χθες εστιάζει σε μόνιμες φοροελαφρύνσεις, στη στήριξη οικογενειών με παιδιά και στη μείωση του κόστους διαβίωσης, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ και, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, είναι πλήρως κοστολογημένο με γνώμονα τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζουν: μειώσεις φόρων κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για όλους, πρόσθετες ελαφρύνσεις για κάθε παιδί, μηδενικός φόρος για εργαζόμενους έως 25 ετών, νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ και στον ΦΠΑ για την περιφέρεια, αλλά και πρόγραμμα κατασκευής 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων.

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα για το εύρος, τον χρόνο εφαρμογής και τα κριτήρια των μέτρων, καθώς και για τον πολιτικό προσανατολισμό της κυβέρνησης ενόψει του 2026 και της στρατηγικής της μέχρι το 2030.