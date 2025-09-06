ΔΕΘ: Οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Τέσσερις μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις σε θεσμική συνεννόηση πέρα από τους κυβερνητικούς κύκλους.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την παιδεία, τη δημόσια υγεία, την εθνική ενεργειακή πολιτική και τις πολεοδομίες, μέσω των οποίων φέρνει στο προσκήνιο τη χωροταξική πολιτική που τόσο έχει δεινοπαθήσει από την άνευ μέτρου πολεοδόμηση στην Αθήνα και τη νησιωτική χώρα. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι τέσσερις μεταρρυθμίσεις, δηλαδή το Εθνικό Απολυτήριο, το νέο ΕΣΥ, οι αλλαγές στις πολεοδομίες και ο ενεργειακός χάρτης έχουν ένα κοινό προορισμό: το 2030. Επεσήμανε ότι «το 2026 και το 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί, αλλά προορισμός μας είναι το 2030». Αυτές οι παρεμβάσεις όπως είπε θα αλλάξουν τη χώρα, αλλά απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις

Εθνικό απολυτήριο

Η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου αποτελεί την πρώτη θεσμική τομή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το απολυτήριο του Λυκείου ανακτά τον ρόλο του ως αυτόνομο εφόδιο για την κοινωνική και επαγγελματική ζωή, χωρίς να υποκαθίσταται από εξωτερικές εξετάσεις. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα εκτυλιχθεί σε βάθος τετραετίας, με διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων μερών

Εθνικό σύστημα Υγείας

Στο μέτωπο της υγείας, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση για ένα σύγχρονο και προσβάσιμο ΕΣΥ, το οποίο, όπως υπογράμμισε, «ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες». Η επιτάχυνση των αλλαγών, ανέφερε, προϋποθέτει συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάμεων σε αυτονόητες λύσεις. «Δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών, ούτε τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πολεοδομίες στο Κτηματολόγιο

Η τρίτη μεταρρύθμιση αφορά τη μεταφορά των πολεοδομιών από την εποπτεία των δήμων στην Κτηματολόγιο Α.Ε. Στόχος είναι η εξάλειψη φαινομένων καθυστερήσεων, κατακερματισμού και αδιαφάνειας, με την παροχή υπηρεσιών που εδράζονται σε ενιαίο και ψηφιοποιημένο σύστημα. Η αλλαγή εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό για μια Δημόσια Διοίκηση προσανατολισμένη στον πολίτη. Ενώ στοχεύει στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την αναγκαιότητα για επιτήρηση και αυστηροποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού.

Εθνικός ενεργειακός χάρτης

Τέλος, παρουσιάστηκε η πρόβλεψη για έναν εθνικό ενεργειακό χάρτη που θα καλύπτει τις ανάγκες της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες. Η χάραξη του ενεργειακού σχεδιασμού θα στοχεύει στην επάρκεια, στη σταθερότητα και στη διατήρηση χαμηλών τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, σε ένα περιβάλλον ευμετάβλητων διεθνών παραγόντων, που επηρεάζουν σε ένα βαθμό τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.