Επιζήσασα της τραγωδίας στο Μάτι για την «Ιθάκη» Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα – είναι θάνατος»

Σκληρή κριτική ασκεί επιζήσασα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι στην προδημοσίευση αποσπασμάτων της «Ιθάκης», του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, όπου ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται και στην τραγωδία του 2018.

Η Κατερίνα Μαλά, που σώθηκε από τις φλόγες, υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Τσίπρας περιγράφει τα γεγονότα θυμίζει μυθιστορηματική αφήγηση, απομακρυσμένη από τη σκληρή πραγματικότητα της ημέρας εκείνης. «Φαίνεται πως ο κύριος Τσίπρας δεν θα μας δώσει ποτέ απαντήσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή της τονίζει ότι «το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα βιβλίων τύπου Άρλεκιν με δραματικό τέλος», αλλά μια ιστορία που στηρίζεται σε στοιχεία, γεγονότα και αποδείξεις. «Το Μάτι είναι αγώνας επιβίωσης, επιχειρησιακή ανευθυνότητα, συγκάλυψη και Θάνατος. Δεν δέχεται τίποτα λιγότερο», αναφέρει.

Κατά την ίδια, ο πρώην πρωθυπουργός αφιερώνει ελάχιστες σελίδες στο πιο πολύνεκρο έγκλημα της σύγχρονης Ελλάδας, επιλέγοντας μια αφήγηση που «σκηνοθετεί και περιπλέκει τα γεγονότα χωρίς να αγγίζει την πραγματική ουσία».

«Η αλήθεια έχει πια τη δική της δυναμική», υπογραμμίζει, καταλήγοντας ότι δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από λογοτεχνικό ύφος ή δραματικές περιγραφές και πως το σημείο εκκίνησής της «δεν βρίσκεται πλέον εκεί που ήταν το 2018».