Χυδαία επίθεση του Βελόπουλου στον Καιρίδη

Με ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς η ομιλία Βελόπουλου στη Βουλή - Αντέδρασε ο Καιρίδης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή / EUROKINISSI
Επίθεση με υπόνοιες και με ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς από τον πρόεδρο της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκο Βελόπουλο, στον Δημήτρη Καιρίδη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρώτου στη Βουλή, στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

«Το εκλαμβάνω ως κακία και ως κακιά» είπε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Βελόπουλος προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο «Σώμα» του Κοινοβουλίου, χαρακτηρίζοντας τον Δημήτρη Καιρίδη «ανόητο».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο κ. Καιρίδης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού προκειμένου να απαντήσει, ωστόσο η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη δεν του τον έδωσε προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συζήτηση.

Η απάντηση Καιρίδη στους δημοσιογράφους

Λίγο μετά, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Δημήτρης Καιρίδης σχολίασε: «Ο κ. Βελόπουλος θεωρεί τον εαυτό του μοναδικό πατριώτη και εμάς αμφισβητεί τον πατριωτισμό. Γιατί έχει τις καταθέσεις του στην Γερμανία, σύμφωνα με το τελευταίο πόθεν έσχες που δημοσιεύθηκε; Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Γνωστός ο άνδρας, ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του, ο καθένας κρίνεται». 

«Είναι το υβρεολογίο και η χυδαιολογία. Έχασε την ψυχραιμία του», περιέγραψε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μίλησε για τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του. 

