Χαμός on air με Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά: «Αυτά που λέτε είναι η χαρά του διακινητή»

Τηλεοπτική κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Γιάνη Βαρουφάκη, και τους παρουσιαστές της εκπομπής «Καθαρές Κουβέντες» του Open, Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, με αφορμή τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΜέΡΑ25 για τα ναρκωτικά.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε πως, με τις δηλώσεις για την ecstasy, ήθελε να δώσει το μήνυμα ότι οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν στιγμιαία ευχαρίστηση αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως έκανε ο Οδυσσέας με τις σειρήνες.

Γιάνης Βαρουφάκης: Η κόντρα με τους παρουσιαστές για τα ναρκωτικά

Ο Γιάνης Βαρουφάκης θέλησε να περιγράψει το μήνυμα ενός αστυνομικού που δέχθηκε μετά τις αποκαλυπτικές δηλώσεις του για τη χρήση ecstasy. Ο αστυνομικός του ανέφερε πως κάποια στιγμή είχε ακούσει τον τότε επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών να τους λέει ότι δεν πρέπει να παρουσιάζονται τα ναρκωτικά ως το χειρότερο πράγμα στον κόσμο γιατί στην περίπτωση που οι νέοι κάνουν χρήση, θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους προς τις αρχές.

Διευκρίνισε, πάντως, πως σε καμία περίπτωση δεν θα άλλαζε όσα είπε και ξεκαθάρισε πως ο στόχος του ήταν να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στα παιδιά για την εξάρτηση που προκαλούν παρά για την στιγμιαία ευχαρίστηση που προσφέρουν.

Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου η οποία τόνισε πως ακόμη και μία ήπια χρήση μπορεί να οδηγήσει σε Γολγοθά δεκαετιών. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα. Ο Σπύρος Χαριτάτος σχολίασε πως η συζήτησή τους είναι «χαρά για τους διακινητές» με τον Γιάνη Βαρουφάκη να απαντά πως το πραγματικό δώρο είναι η «υποκρισία και η τρομοκρατία απέναντι στους νέους».

«Με καλέσατε σε μία εκπομπή για να μου κάνετε διάλεξη. Δεν είστε ούτε εσείς ούτε εγώ expert», κατέληξε ο Γιάνης Βαρουφάκης κατηγορώντας τον Σπύρο Χαριτάτο για τα σχόλια που έκανε.

Γιάνης Βαρουφάκης: Η ανάρτηση μετά το επεισόδιο στο Open

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, στη συνέχεια με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, στάθηκε στην κόντρα που είχε με τους παρουσιαστές του Open, αναφέροντας τα εξής:

«Επί προσωπικού. Πριν δέκα χρόνια και μερικούς μήνες, όταν παραιτήθηκα από το υπουργείο Οικονομικών, ήξερα ότι θα γινόμουν αντικείμενο μίσους της οργισμένης ολιγαρχίας. Ο λόγος; Ήμουν ο μόνος υπουργός Οικονομικών που τόλμησε να πει ένα κατηγορηματικό “όχι” σ’ ένα ακόμη μνημονιακό δάνειο, το οποίο η ολιγαρχία είχε άμεση ανάγκη για να κρατηθεί στα πράγματα.

Προβλέποντας τις επιθέσεις που θα εξαπολύονταν εναντίον μου, στην επιστολή παραίτησής μου έγραψα: “Θα φορώ στο πέτο μου το μίσος τους ως παράσημο”. Από τότε αυτό κάνω. Η αδιάκοπη δολοφονία χαρακτήρα που βίωσα από τα συστημικά ελληνικά ΜΜΕ ήταν αναμενόμενη – για τους ολιγάρχες ιδιοκτήτες τους ήμουν, άλλωστε, μια δυσάρεστη υπενθύμιση εκείνης της σύντομης στιγμής το 2015, όταν πανικοβλήθηκαν νιώθοντας ότι είχαν χάσει τον έλεγχο του λαού. Υπήρχε, ωστόσο, κάτι άλλο, κάτι πολύ πιο επικίνδυνο που δεν το είχα προβλέψει: ο τρόπος με τον οποίο η συστηματική δαιμονοποίησή μου από τα ΜΜΕ με μετέτρεψε σε στόχο που καθένας μπορούσε να πλήξει χωρίς την παραμικρή συνέπεια για τον ίδιο – fair game το ονομάζουν οι Άγγλοι.

Καθώς οι προσβολές και οι επιθέσεις εναντίον μου πολλαπλασιάζονταν, λίγο-λίγο, βουβά, υποσυνείδητα, δόθηκε η εντύπωση σε σχεδόν όλους ότι είναι εντάξει να μου επιτίθενται κι αυτοί κάτω από τη ζώνη. Να λένε ψέματα για μένα, χωρίς κανένα φόβο ότι θα αποκαλυφθούν ως ψεύτες. Να με προσβάλουν χυδαία, χωρίς να ανησυχούν ότι θα φανούν αγενείς. Να μου επιτίθενται σωματικά σε δημόσιους χώρους, πεπεισμένοι ότι θα τη γλιτώσουν, καθώς το κράτος δεν θα κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του για να με προστατεύσει. Και το χειρότερο; Αυτή η σιωπηλή “άδεια” προς τον καθένα να με κακοποιεί, που αρχικά προσφέρθηκε από το κατεστημένο, υποσυνείδητα έγινε αποδεκτή από ανθρώπους της Αριστεράς, ακόμη και από σημαντικούς ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για την εξουσία. Πρώην σύντροφοι από την εποχή που ήμασταν στην κυβέρνηση, το ΚΚΕ (ιδίως το ψέμα ότι υπέγραψα μνημόνιο), ακτιβιστές που εκτιμώ από τον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, ακόμη και άνθρωποι που με εκτιμούν – όλοι νιώθουν, βαθιά μέσα τους, συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουν, ότι μπορούν να μου επιτεθούν, να με προσβάλουν, να με κακομεταχειριστούν χωρίς καμία συνέπεια. Και πολλοί εκμεταλλεύτηκαν αυτή την σιωπηλή “άδεια” που τους πρόσφερε το σύστημα. Δέκα χρόνια και μερικούς μήνες αργότερα, μετά από ένα ακόμη σκανδαλώδες περιστατικό νωρίτερα απόψε σε τηλεοπτικό κανάλι όπου ήμουν προσκεκλημένος, ένιωσα την ανάγκη να καταγράψω αυτή την εμπειρία, να την αποτυπώσω γραπτώς. Σας ευχαριστώ που με διαβάσατε».

