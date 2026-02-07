Αλέξης Τσίπρας: Τα μηνύματα από Ιωάννινα - Όσα είπε για Μητσοτάκη, Καρυστιανού, νέο κόμμα

Για μια νέα μεταπολίτευση και ρήξεις με τα συμφέροντα έκανε λόγο από τα Ιωάννινα ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζοντας στην Ήπειρο το βιβλίο του, «Ιθάκη», επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι επί Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα των καρτέλ, της διαφθοράς και της αδιαφάνειας.

Ο κ. Τσίπρας ανέπτυξε τους εφτά βασικούς άξονες για μια νέα πορεία της χώρας, όπως τους επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο του. Οι προτάσεις εστιάζουν στην τοπική οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την τεχνολογική αυτονομία.

Mιλώντας δε για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, σημείωσε με νόημα ότι είμαστε εδώ για να αρματώσουμε ξανά το καράβι. «Βρίσκομαι ξανά εδώ, για να σας καλέσω να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια, όπως λέω και στο τέλος του βιβλίου», τόνισε, απευθύνοντας κάλεσμα κατά την ομιλία του.

Αλέξης Τσίπρας: Όσα είπε για Μητσοτάκη, Καρυστιανού, νέο κόμμα

Στο επίπεδο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «την εξαετία 2020-2025 το 35% των συνολικών δημόσιων πόρων, δηλαδή πάνω από 27 δισ. διοχετεύτηκε μέσω αδιαφανών διαδικασιών. Παντού καρτέλ», συμπληρώνοντας πως «αν αν τους πεις ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει να ζήσει, δεν του φτάνουν τα 800 ευρώ για να ζήσει, αυτοί που έχουν επιβάλει τη διασπάθιση σε ημέτερους του δημόσιου χρήματος και την καρτελοποίηση της οικονομίας, σου απαντάνε: Το τζάμπα πέθανε».

«Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου» εκτίμησε ο Αλέξης Τσίπρας, προτείνοντας «ένα νέο εργαλείο. Τη Διαφάνεια. Μια ψηφιακή πλατφόρμα, που δεν αφήνει χώρο για την κουτοπόνηρη ή και χειρουργική συγκάλυψη της αλήθειας». «Τι θα άλλαζε αν αυτό το εργαλείο είχε τεθεί σε λειτουργία;» διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, εξηγώντας πως «μια δημόσια σύμβαση θα ήταν διαφανής και ορατή από τον κάθε πολίτη σε κάθε της βήμα. Από την προκήρυξη, την υπογραφή, την υλοποίηση, τις τυχόν τροποποιήσεις της, ως την παράδοση του έργου. Και με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα έβγαιναν εκτός δημόσιων πληρωμών όλες οι νομότυπες παρανομίες με τις οποίες ημέτεροι υπεξαιρούν το δημόσιο χρήμα».

Ειδικά για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων, «πρώτα και κύρια η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός με φόντο τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «όχι. Έχουμε ανθρώπους που προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο, τη βία ή από την φτώχεια. Δεν μπορεί κάθε λίγο να έχουμε τραγωδίες στη θάλασσα και να δίνουμε συγχαρητήρια. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους απόλυτη διαφάνεια και αξιόπιστη έρευνα για το τι έγινε. Όχι άλλη συγκάλυψη».

Αναφορικά για την «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας προέτρεψε τους παριστάμενους «να μην αφήσουμε την ιστορία στα χέρια των νικητών, προσωρινών νικητών θα πω εγώ, γιατί το μέλλον διαρκεί πολύ», ενώ «η κοινωνία μας αναζητεί μια μεγάλη αφήγηση. Όχι ένα απλοϊκό μήνυμα» επισήμανε, με φόντο την κινητικότητα στην προοδευτική παράταξη.

Χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «η προσπάθειά μας για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτεί σχέδιο, απαιτεί κινητοποίηση, απαιτεί χρόνο. Μα πάνω από όλα απαιτεί όραμα και έμπνευση».

«Ξέρω ότι δεν σας προτείνω έναν εύκολο δρόμο. Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για τα εύκολα. Είμαστε για τα μεγάλα», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο πάνελ, εκτός του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Μιχάλη Καλογήρου, συμμετείχαν ο επικεφαλής του «ΚΟΣΜΟΥ» και πρώην ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, γιατρός πνευμονολόγος και πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ, η Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής και ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και συντονιστής της ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ