Αλέξης Γεωργούλης: Αποβλήθηκε από την ευρωομάδα της Αριστεράς

Το έκτακτο προεδρείο της ομάδας «Left» του ευρωκοινοβουλίου, σεβόμενο την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισε να τεθεί εκτός της ο Αλέξης Γεωργούλης που κατηγορείται για βιασμό και πρόκληση σωματικής βλάβης. O ίδιος συμφώνησε με την απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, αρκετές αντιπροσωπείες πήραν τον λόγο, τονίζοντας την σοβαρότητα της υπόθεσης και της ανάγκης η Ομάδα «Left» να λάβει συγκεκριμένη απόφαση άμεσα, κάτι σημαντικό και για την προστασία της. Έτσι, ο Αλέξης Γεωργούλης τέθηκε εκτός.

Η «Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» αποφάσισε ότι ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης δεν θα είναι πλέον μέλος της ομάδας μετά από πληροφορίες που ελήφθησαν για καταγγελίες για ποινικά αδικήματα και μετά το αίτημα των βελγικών αρχών να άρουν την ασυλία του, όπως ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόμπερτ Μέτσολα.

Η απόφαση λήφθηκε με κοινή συμφωνία μεταξύ του Αλέξη Γεωργούλη και του Left σύμφωνα με την πρόταση της ελληνικής αντιπροσωπείας και θα παραμείνει σε ισχύ εν αναμονή της επίλυσης της υπόθεσης.

Η Αριστερά λαμβάνει τις κατηγορίες εξαιρετικά σοβαρά και δεσμεύεται να αποτρέψει και να εξαλείψει κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης. Στεκόμαστε στο πλευρό όλων των θυμάτων έμφυλης βίας. Η Αριστερά θεωρεί απαράδεκτη την αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων του καταγγέλλοντα στα ΜΜΕ.

