Αδωνις Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Δράμας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας λόγω της έντασης που επικράτησε το πρωί της Πέμπτης.

Έξω από το νοσοκομείο προκλήθηκε επεισόδιο, όταν άτομα που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, απωθήθηκαν από την αστυνομία ενώ επιχειρούσαν να μπουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Με ανάρτησή του στα social media, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επίσκεψη στο νοσοκομείο, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι «έφτασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου.

Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά. Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη.

Η περιοδεία μου συνεχίζεται».

Προηγουμένως ο υπουργός Υγείας περιέγραψε όλες τις παρεμβάσεις που έκανε για το νοσοκομείο Δράμας παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων.

