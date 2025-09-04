ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Δήμος Αθηναίων: Σφραγίσεις σε 38 καταστήματα για υπέρβαση κοινόχρηστου χώρου

«Όπου υπάρχουν παράνομα τραπεζοκαθίσματα θα μπαίνει λουκέτο. Δεν είναι τιμωρία, αλλά απόδοση δικαιοσύνης για την κοινωνία» ανέφερε ο Χάρης Δούκας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δήμος Αθηναίων: Σφραγίσεις σε 38 καταστήματα για υπέρβαση κοινόχρηστου χώρου Facebook Twitter
0

Σε νέες  σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, καθώς κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων τραπεζοκαθισμάτων με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.

Συγκεκριμένα, από 5 έως 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 38 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων (Κ.Υ.Ε) λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή και χρήσης κοινόχρηστου χώρου άνευ άδειας.  

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Όπου υπάρχουν παράνομα τραπεζοκαθίσματα, θα μπαίνει λουκέτο. Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν κάνουμε πίσω. Ο νόμος θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παραθυράκια. Οι σφραγίσεις δεν συνιστούν τιμωρία, αλλά απόδοση δικαιοσύνης για την κοινωνία. Στηρίζουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών που σέβονται τους κανονισμούς και θέλουν μια πόλη λειτουργική και δίκαιη. Δεν θα επιτρέψουμε σε λίγους να καταπατούν τον δημόσιο χώρο εις βάρος των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας».

Από τα 38 καταστήματα, που θα σφραγιστούν τις επόμενες ημέρες, τα 33 βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, 3 στη 2η Δημοτική Κοινότητα και 2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα. Από τις αρχές του έτους, έχει αποφασιστεί η σφράγιση άλλων 64 καταστημάτων. Συνολικά, δηλαδή, έχουν υπογραφεί 102 σφραγίσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Η τήρηση της νομιμότητας στον δημόσιο χώρο είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο Δήμος Αθηναίων, εφαρμόζοντας τον νόμο, προχωρά στη σφράγιση καταστημάτων που παραβίασαν τους όρους λειτουργίας τους, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα κοινόχρηστους χώρους με παράνομα τραπεζοκαθίσματα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα».

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις επιχειρήσεις ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας κανονιστικής απόφασης και της πολιτικής ανάκτησης του δημόσιου χώρου προς όφελος των πολιτών. 


 

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανακοίνωση τριών υπουργείων για Βασιλίσσης Όλγας: «Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Πολιτική / «Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» - Παρέμβαση τριών υπουργείων για Βασ. Όλγας

Τα υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση και καλούν τον Δήμο Αθηναίων να «τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κύκλωμα στην Κρήτη: Τι περιλαμβάνει η δεύτερη δικογραφία - Η Μονή Χανίων και η υπόθεση της φοιτήτριας με τη μητέρα καθαρίστρια

Ελλάδα / Κύκλωμα στην Κρήτη: Τι περιλαμβάνει η δεύτερη δικογραφία - Η Μονή Χανίων και η υπόθεση της φοιτήτριας με τη μητέρα καθαρίστρια

Νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες - Οι κατηγορίες και οι κωδικές ονομασίες - «Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να κάνουμε»
LIFO NEWSROOM
Παιδιά πρόσφυγες σε κίνδυνο: 1 στα 3 ασυνόδευτα στην Κρήτη – Τι αποκαλύπτει η νέα επισκόπηση

Ελλάδα / Παιδιά πρόσφυγες σε κίνδυνο: 1 στα 3 ασυνόδευτα στην Κρήτη – Τι αποκαλύπτει η νέα επισκόπηση

Πάνω από το 20% των αφιχθέντων είναι παιδιά, ενώ περίπου το ένα τρίτο αυτών ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τις οικογένειές τους. Παράλληλα, οι χώροι υποδοχής στο νησί χαρακτηρίζονται πρόχειροι και ακατάλληλοι
LIFO NEWSROOM
 
 