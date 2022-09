Τασμανία: 230 φάλαινες ξεβράστηκαν σε ακτή- Σχεδόν οι μισές είναι νεκρές

Νέο περιστατικό με φάλαινες που ξεβράστηκαν έλαβε χώρα σήμερα σε ακτή της Τασμανίας.

Οι φάλαινες, οι μισές από τις οποίες φαίνεται να είναι ακόμα ζωντανές, εντοπίστηκαν στο λιμάνι Macquarie στη δυτική ακτή του νησιού, εκεί όπου είχε καταγραφεί η χειρότερη αντίστοιχη περίπτωση στη χώρα πριν από δύο χρόνια.

Ο λόγος που κατέληξαν εκεί οι φάλαινες παραμένει άγνωστος, ωστόσο στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικοί για τη διάσωσή τους.

Αντίστοιχο περιστατικό συνέβη χθες και σε ακτή της Αυστραλίας.

Το περιστατικό της Τρίτης αφορούσε σε 14 νεαρές σπερματοφάλαινες που βρέθηκαν νεκρές στο King Island.

Οι 230 φάλαινες που ανακαλύφθηκαν στο Macquarie Harbor σήμερα πιστεύεται ότι είναι φάλαινες πιλότοι.

Οι ειδικοί σχεδιάζουν μια επιχείρηση για τη διάσωσή τους αλλά θα είναι «σύνθετη» λόγω της τοποθεσίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τμήμα περιβάλλοντος της Τασμανίας.

Το Macquarie Harbour είναι μια μεγάλη, ρηχή είσοδος σε μια κατά βάση αγροτική περιοχή στη δυτική ακτή της πολιτείας. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι περισσότερες από τις φάλαινες αναμένεται να πεθάνουν μέσα στη νύχτα.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, ξεκίνησε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης, όταν σχεδόν 500 φάλαινες πιλότοι ξεβράστηκαν στο ίδιο λιμάνι.

Περισσότερες από 380 από τις φάλαινες πιλότοι πέθαναν, αλλά περίπου 100 επέζησαν χάρη στους διασώστες.

Η επιστήμονας άγριας ζωής Vanessa Pirotta είπε στο BBC ότι οι ομοιότητες μεταξύ των δύο περιστατικών - το ίδιο είδος, η ίδια τοποθεσία, την ίδια εποχή του χρόνου - είναι ασυνήθιστα και ανησυχητικά στοιχεία.

Οι φάλαινες μπορεί να «έκαναν λάθος πλοήγηση», να ακολούθησαν μία άρρωστη ή αποπροσανατολισμένη οδηγό ή να τρόμαξαν και να κατέληξαν σε πιο ρηχά νερά, είπε.

Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε επίσης να έχει αντίκτυπο στην πορεία τους. Οι αλλαγές στο περιβάλλον, τη θερμοκρασία του νερού ή τα ενδιαιτήματα των θηραμάτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις φάλαινες στην ακτή.

Heartbreaking scene as hundreds of pilot whales are stranded in Tasmania’s west. Despite efforts from rescuers, many have already died. My photos for @abcnews pic.twitter.com/9apX4oVIxh