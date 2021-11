Με την πίεση για αποφασιστική δράση των ηγετών στην COP26 να αυξάνεται, έφτασε στη Γλασκώβη ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα.

Η σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκώβη είναι η πρώτη του πρώην Αμερικανού προέδρου από τότε που συνέβαλε στον θρίαμβο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα του 2015.

Τότε τα έθνη δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές ορυκτών καυσίμων και εκπομπών ρύπων για να διατηρήσουν την θερμοκρασία της Γης κάτω από τα καταστροφικά επίπεδα.

Ο Ομπάμα, έφτασε στη σύνοδο προτρέποντάς τους ηγέτες να δείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, που καταστρέφουν το κλίμα.

Η εμφάνιση του Ομπάμα στο περιθώριο των συνομιλιών έχει σκοπό να υπενθυμίσει στις κυβερνήσεις τη χαρά που οδήγησε στην επίτευξη της συμφωνίας του Παρισιού.

Θέλει επίσης να τους παροτρύνει να κάνουν πιο άμεσα, συγκεκριμένα βήματα για να θέσουν σε εφαρμογή τη συμφωνία του 2015.

«Όλοι μας έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Όλοι έχουμε δουλειά να κάνουμε, όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες» για το κλίμα, είπε ο Ομπάμα σε μια σύνοδο για τα νησιωτικά έθνη στον Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων των οποίων η ύπαρξη απειλείται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας καθώς η Γη υπερθερμαίνεται.

«Αλλά όσοι από εμάς ζούμε σε πλούσια έθνη, όσοι από εμάς βοηθήσαμε να επισπευσθεί το πρόβλημα» της υπερθέρμανσης του πλανήτη, «έχουμε ένα πρόσθετο βάρος», σημείωσε.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για πρώτη φορά στο COP26 σε εκδήλωση με ηγέτες νησιωτικών κρατών που απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Όπως είπε, και ο ίδιος είναι «ένα παιδί από νησί», περιγράφοντας τα νησιά ως ένα «καναρίνι μέσα σε ανθρακωρυχείο» και καλώντας σε δράση για το κλίμα.

«Τα νησιά μας απειλούνται περισσότερο από ποτέ» είπε επαινώντας τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν που τους έδωσε την προσοχή που τους αξίζει.

Έκλεισε δε, την ομιλία του με μια χαβανέζικη παροιμία: «Ενωθείτε για να προχωρήσετε».

«Είναι μια υπενθύμιση ότι αν όλοι θέλουμε να κάνουμε κουπί με κανό, καλύτερα να κωπηλατήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση και την ίδια στιγμή, κάθε κουπί πρέπει να κινείται ταυτόχρονα με τα άλλα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε», είπε ο Ομπάμα.

Οι επιστήμονες από την άλλη, ισχυρίζονται ότι η επείγουσα ανάγκη είναι τεράστια, με τον πλανήτη να απέχει λίγα χρόνια από το σημείο όπου η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στη συμφωνία του Παρισιού θα είναι αδύνατη, λόγω των αυξανόμενων επιπτώσεων από τον άνθρακα, το πετρέλαιο, τη γεωργία και άλλες πηγές ρύπανσης.

Five years ago, the Paris Agreement went into effect. Paris provided an important framework in the fight against climate change, but it wasn’t enough. That’s why I’ll be speaking in Glasgow on Monday about the road ahead and what young people in particular can do to help. pic.twitter.com/E7P3X6jtny