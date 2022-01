Μία ασυνήθιστη προειδοποίηση έκανε η μετεωρολογική υπηρεσία για τη Φλόριντα: εξαιτίας των ασυνήθιστα χαμηλών θερμοκρασιών στην περιοχή, ιγκουάνα μπορεί να πέφτουν από τα δέντρα.

«Τα ιγκουάνα είναι ψυχρόαιμα. Επιβραδύνουν ή ακινητοποιούνται όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν στους 4-9 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να πέσουν από δέντρα, αλλά δεν είναι νεκρά», ανέφερε σε ανάρτηση η μετεωρολογική υπηρεσία Μαϊάμι- Νότιας Φλόριντα.

Jan 30: A cold morning...not as cold as our friends to the north dealing with a blizzard...but we have our own lizards to worry about.



Did you really think with the coldest temperatures in over a decade we would not warn you about falling Iguanas? #Iguanas #flwx pic.twitter.com/ornSpetd6a