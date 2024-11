Σκουλήκια από την Κένυα βοηθούν τον πλανήτη μέσα από διαδικασία που εντυπωσιάζει την επιστήμη

Η ανακάλυψη για τις λειτουργίες ενός νέου είδους σκουληκιού στην Κένυα, δίνει ελπίδες στον αγώνα κατά της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Ευρήματα από τη μελέτη που διεξήχθη, δείχνουν ότι προνύμφες του σκώρου του λιναριού, έχουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν πολυστυρένιο, ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως για συσκευασίες τροφίμων, ηλεκτρονικών και βιομηχανικών προϊόντων.

Πρόκειται για ανακάλυψη ιδιάζουσας σημασίας, καθώς τα πλαστικά υλικά όπως το πολυστυρένιο είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και δύσκολα στην αποικοδόμηση.

Όσο οι παραδοσιακές μέθοδοι ανακύκλωσης αποβαίνουν αρκετά δαπανηρές και ρυπογόνες, επιστήμονες από όλο τον κόσμο αναζητούν τη λύση σε βιολογικές μεθόδους, όπως η αξιοποίηση εντόμων, που προσφέρουν μια πιο οικολογική και οικονομική λύση.

