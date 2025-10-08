ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Σιέρα Νεβάδα: Οι παγετώνες της Καλιφόρνια θα εξαφανιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι παγετώνες της Σιέρα Νεβάδα, μερικοί ηλικίας δεκάδων χιλιάδων ετών, θα εξαφανιστούν πλήρως μέχρι τον επόμενο αιώνα, με δραματικές οικολογικές και συμβολικές συνέπειες για τη Δυτική Αμερική

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σιέρα Νεβάδα: Οι παγετώνες της Καλιφόρνια θα εξαφανιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία Facebook Twitter
φωτ.: Unsplash
0

Ψηλά στις οροσειρές της Σιέρα Νεβάδα στην Καλιφόρνια, οι παγετώνες που για χιλιάδες χρόνια κάλυπταν τις κορυφές των βουνών βρίσκονται σε διαδικασία εξαφάνισης. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science Advances, οι μεγάλες πάγοι θα μπορούσαν να λιώσουν πλήρως μέχρι τις αρχές του επόμενου αιώνα, αφήνοντας τις κορυφές για πρώτη φορά στην ιστορία χωρίς πάγο.

Οι παγετώνες της περιοχής, ηλικίας δεκάδων χιλιάδων ετών, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος και της ιστορίας της Αμερικής. Μερικοί χρονολογούνται ακόμη από την τελευταία εποχή των παγετώνων, πριν οι πρώτοι άνθρωποι εγκατασταθούν στη Βόρεια Αμερική, πριν περίπου 20.000 χρόνια.

Η απώλεια τους δεν είναι απλώς ένα γεωλογικό γεγονός. Η κλιματική κρίση απειλεί παγετώνες σε όλο τον κόσμο, με εκτιμήσεις ότι σχεδόν το 40% από αυτούς θα λιώσει αν συνεχιστεί η τρέχουσα παγκόσμια θέρμανση. Αν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2,7°C, όπως δείχνουν τα τρέχοντα δεδομένα, το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 75%, με τεράστιες επιπτώσεις στην άνοδο της στάθμης των θαλασσών και τη μετακίνηση πληθυσμών.

Στη Δύση των ΗΠΑ, οι παγετώνες έχουν ήδη συρρικνωθεί σημαντικά από τότε που πρωτοκαταγράφηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Η νέα μελέτη επικεντρώνεται σε τέσσερις από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους παγετώνες της Σιέρα Νεβάδα, τους Conness, Maclure, Lyell και Palisade, που αποτελούν δείκτες για την πορεία της εξαφάνισης των πάγων στην περιοχή.

Παγετώνες-δείκτες του κλίματος και οι συνέπειες για το οικοσύστημα

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δείγματα από βράχους που εκτέθηκαν πρόσφατα, για να προσδιορίσουν πόσο καιρό η περιοχή ήταν καλυμμένη με πάγο. Η ανάλυση έδειξε ότι οι παγετώνες κάλυπταν εκτάσεις της Σιέρα Νεβάδα πολύ πριν οι άνθρωποι κατοικήσουν την περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεγάλες πάγοι είναι παλαιότερες από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως. Κάποιοι παγετώνες είχαν φτάσει στη μέγιστη έκτασή τους πριν από 30.000 χρόνια, ενώ ένας φαίνεται να είχε επεκταθεί πριν από 7.000 χρόνια.

Η εξαφάνιση των παγετώνων δεν έχει μόνο γεωλογικές συνέπειες. Όπως σημείωσε ο Andrew Jones, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, «θα είμαστε οι πρώτοι που θα δούμε τις κορυφές χωρίς πάγο. Αυτό έχει οικολογικές επιπτώσεις για φυτά και ζώα, και αποτελεί συμβολική απώλεια. Η κλιματική αλλαγή είναι αφηρημένη, αλλά αυτοί οι παγετώνες είναι απτά. Είναι εμβληματικά χαρακτηριστικά της Δυτικής Αμερικής».

Η έρευνα υπενθυμίζει ότι η προστασία των οικοσυστημάτων και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι άμεσα συνδεδεμένες. Η απώλεια των παγετώνων σημαίνει αλλαγές στο νερό, την πανίδα και τη χλωρίδα, αλλά και στο πολιτιστικό και συμβολικό τοπίο της περιοχής.

Η εξαφάνιση των παγετώνων της Σιέρα Νεβάδα έχει άμεσες συνέπειες για τη διαχείριση νερού, καθώς οι πάγοι λειτουργούν ως φυσικά αποθέματα. Η λιγοστευόμενη κάλυψη πάγου επηρεάζει επίσης την πανίδα που εξαρτάται από τα παγωμένα οικοσυστήματα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κατάσταση αυτή είναι προειδοποίηση για την κλιματική κρίση σε παγκόσμια κλίμακα.

Η απώλεια των παγετώνων της Σιέρα Νεβάδα αποτελεί ορατή απόδειξη της κλιματικής αλλαγής, με σημαντικές οικολογικές, κοινωνικές και συμβολικές συνέπειες. Οι κορυφές χωρίς πάγο θα είναι για την ανθρωπότητα ένα νέο τοπίο – και ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη άμεσων δράσεων κατά της κλιματικής κρίσης.

Με πληροφορίες από Guardian

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σεισμοί βαθιά κάτω από τη Σιέρα Νεβάδα αποκαλύπτουν πώς σχηματίζονται οι ήπειροι

Τech & Science / Σεισμοί βαθιά κάτω από τη Σιέρα Νεβάδα στην Καλιφόρνια αποκαλύπτουν πώς σχηματίζονται οι ήπειροι

Ασυνήθιστοι σεισμοί σε βάθη έως και 40 χλμ. κάτω από τη Σιέρα Νεβάδα δείχνουν ότι η λιθόσφαιρα της Γης αποκολλάται. Μια σπάνια ματιά σε μια διαδικασία που δημιουργεί ηπείρους
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Περιβάλλον / Διατροφή και κλιματική κρίση: Το φαγητό θερμαίνει τον πλανήτη

Η παγκόσμια διατροφή ευθύνεται για το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - Οι επιστήμονες της EAT-Lancet προτείνουν φυτοφαγικές διατροφές για να σωθούν 15 εκατ. ζωές και να μειωθεί η κλιματική κρίση
LIFO NEWSROOM
«Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα»: 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώνονται για την προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα

Περιβάλλον / «Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα»: 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώνονται για την προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα

Η Ελλάδα φιλοξενεί περισσότερα από 27.000 καταγεγραμμένα είδη ζώων, εκ των οποίων περίπου 4.000 είναι ενδημικά. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες ωθούν την άγρια ζωή στα όριά της
LIFO NEWSROOM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Περιβάλλον / Ανανεώσιμη ενέργεια: Η παγκόσμια παραγωγή ξεπερνά για πρώτη φορά την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα

Έκθεση διαπιστώνει ότι η ρεκόρ επέκταση της ηλιακής ενέργειας και η σταθερή αύξηση της αιολικής ενέργειας θα οδηγήσουν τον κόσμο στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα το 2025
LIFO NEWSROOM
Η Ευρώπη «τσιμεντώνεται»: Χάθηκαν 9.000 τ.χλμ. πρασίνου σε πέντε χρόνια

Περιβάλλον / Η Ευρώπη «τσιμεντώνεται»: Χάθηκαν 9.000 τ.χλμ. πρασίνου σε πέντε χρόνια

Η Ευρώπη χάνει 600 γήπεδα ποδοσφαίρου πράσινης γης την ημέρα, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα - Δάση, καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήματα θυσιάζονται για δρόμους, γκολφ και εργοστάσια, απειλώντας το μέλλον του περιβάλλοντος και της τροφής μας
LIFO NEWSROOM
Συναγερμός για την κλιματική κρίση: 80% των οικοτόπων της Ευρώπης καταρρέουν – Τι σημαίνει για το μέλλον

Περιβάλλον / Συναγερμός για την κλιματική κρίση: 80% των οικοτόπων της Ευρώπης καταρρέουν – Τι σημαίνει για το μέλλον

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος προειδοποιεί ότι η κλιματική κρίση και η απώλεια βιοποικιλότητας απειλούν την ευημερία και την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, με το 80% των οικοτόπων σε κακή κατάσταση και τους στόχους του 2030 να ξεφεύγουν από την πορεία τους
LIFO NEWSROOM
Σπάνιος πορτοκαλί αστακός που βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης επέστρεψε στη θάλασσα

Περιβάλλον / Σπάνιος πορτοκαλί αστακός που βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης επέστρεψε στη θάλασσα

Ο σπανιότητας «ένας στα 30 εκατομμύρια» αστακός γλίτωσε από το μενού και απελευθερώθηκε στο Long Island, αφού εντοπίστηκε σε ένα παντοπωλείο της βόρειας Νέας Υόρκης
LIFO NEWSROOM
 
 