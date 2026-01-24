ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβαλλοντικές ενώσεις ζητούν να σταματήσει το τουριστικό σχέδιο του γαμπρού του Τραμπ σε νησί της Αλβανίας

Οι περιβαλλοντικές ενώσεις επικαλούνται απειλές για τη βιοποικιλότητα - Πρόκειται για το ακατοίκητο νησί Sazan, στη νοτιοδυτική Αλβανία

Περιβαλλοντικές ενώσεις ζητούν να σταματήσει η υλοποίηση του σχεδίου του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για τη δημιουργία ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε νησί της Αλβανίας.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ θέλει να μεταμορφώσει το ακατοίκητο νησί Sazan, στη νοτιοδυτική Αλβανία- στο οποίο βρισκόταν άλλοτε μια μυστική στρατιωτική βάση του τότε κομμουνιστικού καθεστώτος- σε πολυτελή τουριστικό προορισμό, ένα σχέδιο που υπολογίζεται σε 1,2 δισ. ευρώ (1,4 δισ. δολάρια).

Οι περιβαλλοντικές ενώσεις επικαλούνται απειλές για τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση που έλαβε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η περιφέρεια του Αυλώνα στη νοτιοδυτική Αλβανία, όπου βρίσκεται το νησί, έχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, με πολυκατοικίες και ξενοδοχειακά συγκροτήματα που προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες και κατακλύζουν πλέον τις ακτές της.

Η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού προέδρου, πραγματοποίησε εκεί επίσκεψη αυτή την εβδομάδα, συνοδευόμενη από διεθνείς αρχιτέκτονες, και συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο στόχος ήταν να συζητήσουν επενδυτικά προγράμματα τα οποία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας από τα Τίρανα.

Τι καταγγέλλουν περιβαλλοντικές ενώσεις για το σχέδιο του γαμπρού του Τραμπ σε νησί της Αλβανίας

Σε επιστολή τους προς τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον υπουργό Περιβάλλοντος Σοφιάν Γιαουπάι, 41 οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, προερχόμενες από 28 χώρες, εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με το σχέδιο αυτό για το νησί, το οποίο περιβάλλεται από ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο.

Το σχέδιο προβλέπει παρεμβάσεις σε 450 στρέμματα, με σοβαρούς κινδύνους για τη βιοποικιλότητα και κρίσιμης σημασίας οικοσυστήματα της περιοχής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το νησί και τα ύδατα που το περιβάλλουν «προσφέρουν οικοσυστήματα ουσιώδους σημασίας για ορισμένα από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια είδη στον κόσμο, μεταξύ των οποίων η μεσογειακή φώκια μοναχός» (Monachus monachus), που θεωρείται είδος σε κίνδυνο από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), προστίθεται στο κείμενο.

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης άλλα 36 απειλούμενα σε παγκόσμια κλίμακα θαλάσσια είδη.

Οι υπογράφοντες ζητούν «την άμεση αναστολή κάθε απόφασης για την προώθηση του σχεδίου», καθώς και την ένταξη των χερσαίων ζωνών του νησιού στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο που το περιβάλλει.

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
