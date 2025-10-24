Όρος Φούτζι: Χιόνισε για πρώτη φορά φέτος με καθυστέρηση τριών εβδομάδων

Χιόνισε για πρώτη φορά, φέτος, στο εμβληματικό όρος Φούτζι της Ιαπωνίας, 21 ημέρες αργότερα από το συνηθισμένο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Κόφου, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από το Φούτζι, ένα ελαφρύ λευκό στρώμα ήταν ορατό από την πόλη αφού οι θερμοκρασίες κοντά στην κορυφή έπεσαν κάτω από το μηδέν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το χιόνι ήρθε μετά από ένα ασυνήθιστα ζεστό καλοκαίρι, σημείωσε η Asahi Shimbun.

Το πρώτο χιόνι της σεζόν στο όρος Φούτζι ανακοινώνεται μόλις γίνει ορατό από το σημείο παρατήρησης της μετεωρολογικής υπηρεσίας Κόφου, μια παράδοση που χρονολογείται πάνω από έναν αιώνα.

Στο ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας χιονίζει συνήθως, για πρώτη φορά, στις αρχές Οκτωβρίου. Πάντως, η αρχική χιονόπτωση φέτος έρχεται νωρίτερα από το ρεκόρ του περασμένου έτους που σημειώθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Mount Fuji dons winter cap in first snowfall of the season



The summit of Japan's highest peak is cloaked in snow for the first time this season. Weather officials say the snowcap arrived on Thursday morning, 21 days later than average. https://t.co/FDBJBmHxf8 pic.twitter.com/0xiEqRDNT7 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 23, 2025

Mt. Fuji's snowcap is back!

The mountain's first snowfall was observed 21 days later than the average year, and 15 days earlier than last year, which was the latest since record-keeping began. pic.twitter.com/naDvnEfDtl — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) October 23, 2025

Τοπικοί αξιωματούχοι σημείωσαν πέρυσι ότι οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου δεν έφεραν χιόνι και οι μέσες θερμοκρασίες στην κορυφή ήταν οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλε.

Το προηγούμενο ρεκόρ για το πρώτο χιόνι στο βουνό ύψους 3.776 μέτρων που έφτασε με καθυστέρηση, ήταν στις 26 Οκτωβρίου, που σημειώθηκε τόσο το 1955 όσο και το 2016, με την τήρηση αρχείων να χρονολογείται από το 1894.

Γιατί καθυστερεί η άφιξη του χιονιού στο όρος Φούτζι

Η καθυστερημένη άφιξη του χιονιού στο όρος Φούτζι, πιστεύουν οι ειδικοί, αντανακλά ευρύτερες μεταβολές στα εποχιακά καιρικά πρότυπα που οφείλονται στην κλιματική κρίση.

Η παρατεταμένη ζέστη του καλοκαιριού μεταβάλλει τα πρότυπα βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων παγκοσμίως, καθιστώντας το 2024 το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Οι παράκτιες και ορεινές περιοχές της Ιαπωνίας είναι αντιμέτωπες με κάτι παρόμοιο, βιώνοντας θερμότερα φθινοπώρα και ηπιότερους χειμώνες ολοένα και πιο συχνά.

Η Ιαπωνία βίωσε ακραία ζέστη αυτό το καλοκαίρι. Η μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο ήταν 2,36°C πάνω από το κανονικό και το Ισεσάκι στην επαρχία Γκούνμα έφτασε στο ρεκόρ των 41,8°C στις αρχές Αυγούστου.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε τουλάχιστον 30 περιπτώσεις θερμοκρασιών που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν διπλάσιες από το προηγούμενο ρεκόρ των 17 το 2018. Ως αποτέλεσμα, 100.000 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν για θερμοπληξία.

Mount Fuji capped with snow for first time this seasonhttps://t.co/OzBUqtILVr — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 23, 2025

October 23rd—first snow spotted on Mt. Fuji, seen from Shizuoka City. A sure sign that autumn has truly arrived. 🗻🍂 pic.twitter.com/5IhZfFCrZ9 — ☀️Kurt Bell (@softypapa) October 23, 2025

Οι υψηλές θερμοκρασίες παρέμειναν ακόμη και όταν έφτασε το φθινόπωρο, με περισσότερες από 30 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα του Οκτωβρίου και στην Καγκοσίμα να καταγράφουν 35 βαθμούς Κελσίου.

Έρευνες δείχνουν ότι τα ιαπωνικά καλοκαίρια επιμηκύνθηκαν κατά περίπου τρεις εβδομάδες μεταξύ 1982 και 2023.

Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες στην ξηρά και τη θάλασσα, μαζί με τους θερμότερους δυτικούς ανέμους και το ρεύμα Κουρόσιο- ένα θερμό ωκεάνιο ρεύμα που ρέει από τον τροπικό Ειρηνικό κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Ιαπωνίας- προκαλούν αυτή την αλλαγή, λένε οι ειδικοί.

Ο χειμώνας στην Ιαπωνία παραμένει περίπου ο ίδιος, αλλά η άνοιξη και το φθινόπωρο γίνονται όλο και πιο σύντομα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι εάν η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχιστεί ανεξέλεγκτα, η χώρα μπορεί ουσιαστικά να έχει μόνο δύο εποχές μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.

«Φέτος έχουμε δει πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια τόσο στον Ειρηνικό Ωκεανό όσο και στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, δηλαδή και στις δύο πλευρές των νησιών της Ιαπωνίας, γεγονός που έχει συμβάλει στην υψηλότερη από το μέσο όρο υγρασία και στις θερμότερες θερμοκρασίες του αέρα πάνω από την ξηρά», δήλωσε στον γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DW ο Γιοσιχίρο Ιιτζίμα, καθηγητής κλιματολογίας στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο.

«Έχουμε σπάσει ρεκόρ για τρία συνεχόμενα χρόνια και αυτή είναι μια εξαιρετικά ανησυχητική τάση. Θα ανησυχούσα για μια σταδιακή αύξηση των θερμοκρασιών, αλλά βλέπουμε ασυνήθιστα υψηλές αυξήσεις», πρόσθεσε.

This morning, A breathtaking winter landscape in Japan as Mount Fuji 🗻 receives its first snowfall of the season. pic.twitter.com/jxkAGgHxNZ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 23, 2025

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι «οι υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ που παρατηρήθηκαν γύρω από την Ιαπωνία το καλοκαίρι του 2025 ουσιαστικά δεν θα είχαν συμβεί ποτέ με την υπόθεση ότι δεν θα υπήρχαν επιπτώσεις από την υπερθέρμανση του πλανήτη».

«Ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας που παρατηρείται λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια», ανέφερε. «Ρεκόρ υψηλών μέσων θερμοκρασιών στην επιφάνεια του αέρα το καλοκαίρι πάνω από την Ιαπωνία έχουν παρατηρηθεί σε τρία συνεχόμενα χρόνια, από το 2023 έως το 2025, υπερβαίνοντας κατά πολύ την προβλεπόμενη γραμμική τάση των θερμοκρασιών που βασίζεται στην περίοδο από το 1995 έως το 2024».

Πεζοπόροι από όλο τον κόσμο σκαρφαλώνουν στο ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, με περίπου 200.000 να επιχειρούν για την κορυφή κάθε χρόνο. Πολλοί κάνουν μια ολονύκτια πεζοπορία για να παρακολουθήσουν την ανατολή του ηλίου από την κορυφή.

Το όρος Φούτζι είναι επίσης, ιερός τόπος για τους Σιντοϊστές και Βουδιστές προσκυνητές, με ένα ιερό στην κορυφή αφιερωμένο στην Κονοχανασακούγια-χίμε, τη Σιντοϊστική θεά του βουνού.

Με πληροφορίες από Ιndependent

