ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Οι ήρωες της φύσης: Πώς τα πουλιά προσαρμόζονται στην κλιματική κρίση

Από θαλασσοπούλια που κυνηγούν τυφώνες έως αηδόνια που πετούν πάνω από τη Σαχάρα, η φύση προσαρμόζεται εντυπωσιακά στην κλιματική αλλαγή - Νέα έρευνα αποκαλύπτει τα απίστευτα ταξίδια και τις προκλήσεις των μεταναστευτικών πουλιών στον πλανήτη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οι ήρωες της φύσης: Πώς τα πουλιά προσαρμόζονται στην κλιματική κρίση Facebook Twitter
φωτ.: Unsplash
0

Από τα πουλιά που κυνηγούν τυφώνες μέχρι τα αηδόνια που διασχίζουν τη Σαχάρα και τους κύκνους που αλλάζουν διαδρομή λόγω της θέρμανσης του πλανήτη, η άγρια ζωή δίνει μαθήματα επιβίωσης.

Νέα έρευνα στην οποία τα πουλιά παρακολουθούνται μέσω GPS, αποκαλύπτει απίστευτες ιστορίες προσαρμογής – και προειδοποιεί για τους κινδύνους που φέρνει η κλιματική κρίση.

Στο νησί Μπουχίο, στα ανοιχτά της δυτικής Αφρικής, ζει το Desertas petrel, ένα σπάνιο θαλασσοπούλι που προτιμά να πετά μέσα σε καταιγίδες. Μόλις 200 ζευγάρια απομένουν παγκοσμίως. Ο «Μάρλο», ένα από τα πουλιά που φέρουν πομπό GPS, έχει καταγραφεί να ταξιδεύει έως 12.000 χιλιόμετρα σε μια μόνο περίοδο αναπαραγωγής, φτάνοντας σε ταχύτητες 66 χλμ/ώρα. Οι καταιγίδες είναι για αυτόν πηγή ζωής, αφού ανεβάζουν τα καλαμάρια και τα καρκινοειδή στην επιφάνεια. Όμως, η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών απειλεί το οικοσύστημα που τρέφει αυτά τα πλάσματα.

Κλιματική κρίση: Πουλιά που διασχίζουν τη Σαχάρα ή πετούν ως τη Βρετανία

Την ίδια στιγμή, στην Ευρώπη, τα αηδόνια δίνουν τον δικό τους αγώνα. Το μικροσκοπικό «Μπέρκλεϊ» διέσχισε τη Σαχάρα πετώντας στα 5.000 μέτρα, αποφεύγοντας καταιγίδες και νυχτερίδες. Η πτήση του από την Αγγλία στη Σενεγάλη διήρκεσε πέντε εβδομάδες. 

Ωστόσο, οι πυρκαγιές, οι ξηρασίες και η απώλεια δασών έχουν μειώσει τον πληθυσμό των αηδονιών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 91%. Οι οικολόγοι επισημαίνουν ότι η ακριβής παρακολούθηση με GPS μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση των τελευταίων πληθυσμών.

Οι κύκνοι Bewick κάποτε ήταν σύμβολο του βρετανικού χειμώνα. Πλέον, όμως, όλο και περισσότεροι μένουν στη Γερμανία ή στην Ολλανδία, καθώς οι ήπιοι χειμώνες τους επιτρέπουν να μην ταξιδεύουν τόσο μακριά. Η συμπεριφορά αυτή, γνωστή ως short-stopping, δείχνει την ικανότητα προσαρμογής στη νέα κλιματική πραγματικότητα. Παρ’ όλα αυτά, η παράνομη θήρα παραμένει τεράστια απειλή — έως και το ένα τρίτο των κύκνων φέρουν σκάγια ή μολύβδινα υπολείμματα στα σώματά τους.

Οι ιστορίες του Μάρλο, του Μπέρκλεϊ και της Μαίρης δεν είναι απλώς επιστημονικά δεδομένα. Είναι υπενθύμιση ότι η φύση συνεχίζει να προσαρμόζεται, αλλά όχι επ’ άπειρον. Οι καταιγίδες, οι ερήμοι και οι θερμοκρασίες που αλλάζουν καθημερινά δοκιμάζουν τα όρια κάθε είδους.

Κι αν τα πουλιά μπορούν να πετούν ενάντια στους ανέμους, το ερώτημα παραμένει: μπορούμε εμείς να κάνουμε το ίδιο για να σταματήσουμε την καταστροφή του κλίματος;

Με πληροφορίες από Guardian

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σούρτσεϊ: Το νησί της Ισλανδίας που γεννήθηκε από τη φωτιά και έγινε εργαστήριο ζωής

Περιβάλλον / Το νησί της Ισλανδίας που γεννήθηκε από τη φωτιά και έγινε εργαστήριο ζωής

To Σούρτσεϊ, το ηφαιστειακό νησί που γεννήθηκε το 1963 στα νότια της Ισλανδίας, παραμένει ζωντανό εργαστήριο της φύσης. Από τις πρώτες εκρήξεις έως τη βιοποικιλότητα που άνθισε, η ιστορία της προσφέρει ελπίδα και μαθήματα για την ανθεκτικότητα της ζωής
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: Πραγματική στήριξη ή χαμένη ευκαιρία;

Νέα σειρά podcast: H κατάσταση των πραγμάτων / Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: Πραγματική στήριξη ή χαμένη ευκαιρία;

Μπορεί το Κλιματικό Ταμείο να αποτελέσει μια δίκαιη λύση στην ακριβή ενέργεια; Ή μήπως τα €4,78 δισ. που αναλογούν στην Ελλάδα κινδυνεύουν να πάνε χαμένα; Η Ντίνα Καράτζιου μιλά με την Ιωάννα Σούκα, αναλύτρια Ενεργειακής Πολιτικής στο Green Tank.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
Κλιματική κρίση: Η Νέα Ζηλανδία μειώνει τους στόχους για το μεθάνιο – Αντιδράσεις από περιβαλλοντικούς φορείς

Περιβάλλον / Η Νέα Ζηλανδία μειώνει τους στόχους για το μεθάνιο – Αντιδράσεις από περιβαλλοντικούς φορείς

Η Νέα Ζηλανδία μειώνει τους στόχους για τις εκπομπές μεθανίου, προκαλώντας αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστήμονες - Οι αγρότες πανηγυρίζουν, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για συνέπειες στο κλίμα και τη διεθνή εικόνα της χώρας
LIFO NEWSROOM
Σούρτσεϊ: Το νησί της Ισλανδίας που γεννήθηκε από τη φωτιά και έγινε εργαστήριο ζωής

Περιβάλλον / Το νησί της Ισλανδίας που γεννήθηκε από τη φωτιά και έγινε εργαστήριο ζωής

To Σούρτσεϊ, το ηφαιστειακό νησί που γεννήθηκε το 1963 στα νότια της Ισλανδίας, παραμένει ζωντανό εργαστήριο της φύσης. Από τις πρώτες εκρήξεις έως τη βιοποικιλότητα που άνθισε, η ιστορία της προσφέρει ελπίδα και μαθήματα για την ανθεκτικότητα της ζωής
LIFO NEWSROOM
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Περιβάλλον / Ο πλανήτης χάνει τα χρώματά του: Οι πεταλούδες «ξεθωριάζουν» λόγω των ανθρώπων

Νέα έρευνα από τη Βραζιλία δείχνει ότι οι πεταλούδες χάνουν τα χρώματά τους καθώς οι άνθρωποι αντικαθιστούν τα τροπικά δάση με μονοκαλλιέργειες ευκαλύπτου - Ο πλανήτης γίνεται πιο μονόχρωμος και αυτό απειλεί τη βιοποικιλότητα
LIFO NEWSROOM
 
 