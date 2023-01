Ο Thor, ο θαλάσσιος ίππος, ανέκτησε δυνάμεις και συνεχίζει το ταξίδι του

Ο περιπλανώμενος θαλάσσιος ίππος, που ενθουσίασε χιλιάδες ανθρώπους στο Σκάρμπορο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, συνέχισε την περιοδεία του στην Αγγλία.

Πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε στην πόλη Μπλιθ το μεσημέρι της Δευτέρας, αφού ο θαλάσσιος ίππος εντοπίστηκε σε μια ξύλινη πλωτή γέφυρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο.

Πιστεύεται ότι είναι ο Thor, που είχε αναχωρήσει από το Σκάρμπορο μετά την υποδοχή του νέου έτους. Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης είχε αποφασίσει, μάλιστα, να ακυρώσει τη ρίψη πυροτεχνημάτων στην αλλαγή της χρονιάς, ώστε να μην τρομάξει.

A Walrus getting lost, ending up in Scarborough and then masturbating IN PUBLIC then having a sleep and then Scarborough Council cancelling the NYE fireworks display in case it woke him is the denouement of 2022. pic.twitter.com/LzCXZnasiy

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι κάνει σύντομες στάσεις για να ανακτήσει δυνάμεις και να συνεχίσει το ταξίδι του προς τον βορρά. Ο Chris Cook, του φιλανθρωπικού οργανισμού British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), δήλωσε ότι το πλάσμα χρειαζόταν «χρόνο για να ξεκουραστεί και να ανακάμψει πριν συνεχίσει το ταξίδι του».

Η νέα θέαση του θηλαστικού, συμπίπτει με δημοσιοποίηση έκθεσης για την παρουσία του στο Γιορκσάιρ τον Δεκέμβριο, όταν και το είχαν δει χιλιάδες άτομα, που δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που συνέβαινε - επρόκειτο για την πρώτη εμφάνιση θαλάσσιου ίππου στην περιοχή.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν το κοινό να κρατά την απόστασή του από τον θαλάσσιο ίππο καθώς ο συνωστισμός μπορεί να του προκαλέσει σύγχυση.

What a surreal day! Arriving on site at 3am 31/12/2022 and spending a grueling but rewarding 14hrs closely monitoring 'Thor'.



It's been an absolute honour and a privilege to be involved from the start and be part of such an amazing @BDMLR team.



Thor the Walrus - A thread↓🧵 pic.twitter.com/jYxaSPYqG7