Θαλάσσιος ίππος «ξεκουράζεται» σε λιμάνι της Αγγλίας- Τροποποιήθηκε ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς για να μην τρομάξει

Ένας αρκτικός θαλάσσιος ίππος έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στο Σκάρμπορο της Αγγλίας, ύστερα από τη θέασή του στο λιμάνι της πόλης.

Το γιγάντιο θηλαστικό έχει προσελκύσει μεγάλα πλήθη στο παραθαλάσσιο θέρετρο από τότε που εντοπίστηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Πιστεύεται πρόκειται για τον Thor, τον θαλάσσιο ίππο που εντοπίστηκε στις ακτές του Χάμσαϊρ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Welcome to Scarborough ‘Thor’ the Walrus. This is incredibly rare for the UK and never seen before locally. Please respect the cordons in place & keep noise to a minimum say British Divers Marine Life Rescue… pic.twitter.com/0w11Somu5s — This is the Coast - Local Radio for the Coast (@ThisCoast) December 31, 2022

Ντόπιοι αλλά και οι ειδικοί σε θέματα άγριας ζωής ζητούν από το κοινό να μην το πλησιάζει.

Οι επικεφαλής της τοπικής κοινότητας αποφάσισαν να ακυρώσουν το show πυροτεχνημάτων, που ήταν προγραμματισμένο για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, λόγω ανησυχίας για τον Thor, κατόπιν και συμβουλής της British Divers Marine Life Rescue, η οποία προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να του προκαλέσει «αγωνία».

Πιστεύεται ότι το ζώο μπορεί να κάνει ένα «διάλειμμα» για ξεκούραση και σε λίγες μέρες θα συνεχίσει το ταξίδι του προς τον βορρά. Ειδικοί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του, για να διαβεβαιωθούν πως δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο, και αναφέρουν πως δεν χρειάζεται ανησυχία και πως είναι καλά.

«Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ανάπαυσή του και προσπαθήστε να μην τον ενοχλήσετε. Αν και είναι μια πολύ συναρπαστική ευκαιρία για εμάς, φυσικά δεν τους αρέσει ο πολύς θόρυβος και δεν είναι εξοικειωμένοι με τα οικόσιτα ζώα, οπότε παρακαλούμε να κρατάτε τα κατοικίδια ζώα με λουρί και να παραμένετε σε απόσταση ασφαλείας για τη δική σας ευημερία και τη δική του» συμβουλεύουν το κοινό.

theres a walrus lost in scarborough. so hes just decided to knock one out in front of us all on the pier. no fucks given 😆 #wankingwalrus pic.twitter.com/lmjp9b6lp4 — robbie (@mediumsoup) December 31, 2022

Ο Stuart Ford, ντόπιος επιχειρηματίας έκανε λόγο για ευκαιρία ζωής, αναφερόμενος στη συνάντηση με το ζώο. «Πήγαινα στο σκάφος μου και ήταν στην προβλήτα - υπέροχο. Πρέπει να είναι μισός τόνος. Πιστεύω ότι το Σκάρμπορο βιώνει κάτι πρωτόγνωρο, που θα συμβεί μία φορά».

Went down to Scarborough Harbour for a gander at our walrus visitor, Thor. Good timing, he was just saying goodbye! What a good boy 🥰 pic.twitter.com/mXDU933ecJ — Genie (they/them) (@Sprachstudentin) December 31, 2022

Με πληροφορίες από BBC