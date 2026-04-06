Νεαρή γκρίζα φάλαινα πέθανε αφού κολύμπησε σε ποτάμι στην Ουάσινγκτον

Νεαρή γκρίζα φάλαινα βρέθηκε νεκρή αφού κολύμπησε περίπου 32,2 χλμ. σε ποταμό της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τοπική επιστημονική ομάδα, η οποία υπέδειξε την πείνα ως πιθανή αιτία για τον θάνατο του κήτους.

«Με λύπη επιβεβαιώνουμε ότι η φάλαινα που εντοπίστηκε στον ποταμό Willapa τις τελευταίες ημέρες είναι νεκρή», ανέφερε η ομάδα Cascadia Research Collective σε ενημέρωση στο Facebook το Σάββατο.

Πρόσθεσε ότι αξιολογείται η ασφάλεια της τοποθεσίας ώστε να πραγματοποιηθεί εξέταση.

Η νεαρή φάλαινα, που οι κάτοικοι αποκαλούσαν χαϊδευτικά «Willapa Willy», εντοπίστηκε για πρώτη φορά την περασμένη Τετάρτη στο βόρειο τμήμα του ποταμού, περίπου 233 χλμ νοτιοδυτικά του Σιάτλ, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα θαλάσσιων θηλαστικών.

Η φάλαινα, «αν και αδύνατη, συμπεριφερόταν φυσιολογικά», ανέφερε τότε η ομάδα, χωρίς εμφανή σημάδια τραυματισμού.

Οι ερευνητές ήλπιζαν ότι θα κατάφερνε να επιστρέψει μόνη της στη θάλασσα, όμως αυτό δεν συνέβη.

Οι γκρίζες φάλαινες πραγματοποιούν μακρινές ανοιξιάτικες μεταναστεύσεις προς τον βορρά, κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού, για να τραφούν στην Αρκτική, καταναλώνοντας τα ενεργειακά τους αποθέματα στη διαδρομή, δήλωσε ο βιολόγος Γιάννης Καλαμποκίδης από την Cascadia Research Collective στο Associated Press.

«Όταν συμβαίνει αυτό, συχνά βλέπουμε γκρίζες φάλαινες να αναζητούν απεγνωσμένα νέες περιοχές για τροφή», πρόσθεσε. «Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο για αυτή τη φάλαινα.»

Τα τελευταία χρόνια, οι γκρίζες φάλαινες στον ανατολικό Ειρηνικό αντιμετωπίζουν μειωμένη διαθεσιμότητα τροφής στις βόρειες θάλασσες Μπέρινγκ και Τσούκτσι, ανοιχτά της Αλάσκας, σημείωσε ο κ. Καλαμποκίδης.

«Οι γκρίζες φάλαινες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σοβαρή κρίση και φαίνεται ότι το βασικό πρόβλημα σχετίζεται με την εύρεση τροφής στην Αρκτική», πρόσθεσε.

Οι γκρίζες φάλαινες αποτελούν βασικό πόλο έλξης για παρατήρηση και οικοτουρισμό κατά μήκος της δυτικής ακτής της Βόρειας Αμερικής και μπορούν να φτάσουν περίπου τα 15 μέτρα μήκος και να ζυγίζουν γύρω στα 40.000 κιλά, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Θαλάσσιας Αλιείας των ΗΠΑ.

Αντιμετωπίζουν απειλές όπως συγκρούσεις με πλοία ενώ παγιδεύονται και σε αλιευτικά εργαλεία κατά τη διάρκεια των μεγάλων μεταναστεύσεών τους. Επίσης, τείνουν να ταξιδεύουν μόνες, καθώς «οι μακροχρόνιοι δεσμοί μεταξύ ατόμων θεωρούνται σπάνιοι».

Νωρίτερα τον Απρίλιο, δύο ενήλικες γκρίζες φάλαινες ξεβράστηκαν νεκρές στην κοντινή περιοχή Ocean Shores, σύμφωνα με την Cascadia Research Collective. «Αυτές οι δύο φάλαινες μήκους περίπου 12,8 μέτρων, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, ήταν υποσιτισμένες. Το αρσενικό έφερε επίσης σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, συμβατά με σύγκρουση με πλοίο», ανέφερε.

Η πιο πρόσφατη καταμέτρηση από τον χειμώνα του 2025 δείχνει συνεχιζόμενη μείωση του πληθυσμού του είδους, σύμφωνα με την NOAA Fisheries, που εκτιμά ότι ανέρχεται σε περίπου 13.000 άτομα - ο χαμηλότερος αριθμός από τη δεκαετία του 1970.

Με πληροφορίες από BBC

