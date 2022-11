Λονδίνο: Ακτιβίστρια διαμαρτύρεται για τη διάσωση των πτηνών σχεδόν γυμνή- Μόνο με body painting

H 36χρονη Hannah Bourne-Taylor με ένα ολικό body paint ως πουλί, περπάτησε στους δρόμους του Λονδίνου σχεδόν γυμνή για να διαμαρτυρηθεί για τη μείωση του πληθυσμού των πτηνών.

Το Σάββατο, η Hannah Bourne-Taylor, από το Oxfordshire, έφτασε στο Hyde Park καλυμμένη με μπλε και ασπρόμαυρη μπογιά σώματος, δημιουργία της Guido Daniele.

Στάθηκε στο Speaker's Corner στο πάρκο, και μίλησε για τις απώλειες.

«Κραυγάζουμε για να μας βοηθήσετε, να κοιτάξετε ψηλά για να θυμηθείτε ότι μοιράζεστε το σπίτι σας με άλλα είδη», είπε.

«Μέσα από αυτούς τους κοινούς αγώνες ζητάμε μόνο ένα πράγμα, ένα ασφαλές μέρος για να ξεκουραστούμε μετά το επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής μας».

Το αίτημά της, που ονομάζεται The Feather Speech, ζητά γρήγορη δράση σε όλες τις νέες οικιστικές αναπτύξεις.

Αυτό σημαίνει ότι τα κτίρια θα χρειάζονταν τούβλα με τρύπες που να μπορούν να γίνουν περιβάλλοντα φωλεοποίησης για τέσσερα είδη πουλιών που απειλούνται στη Βρετανία μεταξύ αυτών τα σπουργίτια και τα ψαρόνια.

Στη συνέχεια της διαμαρτυρίας της η Bourne-Taylor, παρέλασε μαζί με διαδηλωτές στην Ντάουνινγκ Στριτ όπου διάβασε μια επιστολή στον πρωθυπουργό Ρίσι Σουνάκ.

Στην επιστολή της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρακαλώ αναγνωρίστε ότι τα τείχη μας ανήκουν επίσης σε τυχοδιώκτες. Πίσω από το θέατρο αυτής της εκστρατείας, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα ανάπτυξης που προκαλεί απώλεια βιοποικιλότητας.

«Αυτοί οι φτερωτοί γείτονες που φωλιάζουν στις κοιλότητες δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα για τη βιοποικιλότητα, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα πτηνά έρχονται αντιμέτωπα με την εξαφάνιση εξαιτίας μας».

Περισσότερα από τα μισά από τα πολλά είδη πουλιών της Βρετανίας έχουν εξαφανιστεί από τους ουρανούς μέσα σε μόλις 20 χρόνια, εν μέρει λόγω της έλλειψης κατάλληλων τόπων για τις φωλιές τους, σύμφωνα με την Emma Marsh, εκτελεστική διευθύντρια του RSPB.

Η ακτιβίστρια προέτρεψε τους ανθρώπους να υπογράψουν την πρότασή της «για να διασφαλιστεί ότι τα είδη που φωλιάζουν παραδοσιακά στις κοιλότητες των κτιρίων έχουν ένα ασφαλές σπίτι για να επιστρέφουν κάθε χρόνο».

THANKYOU for the 💓 #TheFeatherSpeech 🪶 petition is LIVE⬇️ https://t.co/lboVopl869 Don't sign because I ask.Sign because swifts can't.Sign because #EveryBirdCounts #PassionIsASuperpower pic: Hugh Warwick+more.Share like you're on the red list of highest conservation concern pic.twitter.com/0Fnu6UauNw

"The Feather Speech campaign is here to show that we can make a difference and that passion is a superpower"



On 5th November, Author and conservationist @WriterHannahBT marched through London to petition against the decline in British wildlife



Read here: https://t.co/AZ70urQMc5 pic.twitter.com/vVBedfuVQy