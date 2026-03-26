Λειψυδρία: Η κακοκαιρία βοήθησε το φράγμα Αποσελέμη - Πόσο αυξήθηκε η στάθμη των υδάτων

Ανοδική πορεία, ικανοποιητικά για να «αντιμετωπίσουν» το πρόβλημα της λειψυδρίας για το 2026, καταγράφουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα Αποσελέμη στην Κρήτη.

Η πληρότητα του φράγματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ που επικαλείται τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, φτάνει πλέον το 25%.

Συγκεκριμένα, ο ταμιευτήρας περιέχει 6.348.201 κυβικά μέτρα νερού, ενώ η πρόσφατη κακοκαιρία ενίσχυσε σημαντικά τα αποθέματα, προσθέτοντας πάνω από 4,5 εκατ. κυβικά μέτρα χωρίς να καταγραφούν απώλειες.

Λειψυδρία: Αβάσιμα τα σενάρια για κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Όπως επισημαίνεται, η λειτουργία του φράγματος εξελίσσεται ομαλά, με το σύστημα να διασφαλίζει την ασφαλή και ελεγχόμενη διοχέτευση των υδάτων. Σημαντική συμβολή στην ενίσχυση του ταμιευτήρα έχουν τόσο τα νερά της σήραγγας όσο και η φυσική υδρολογική λειτουργία της περιοχής, με τα ύδατα να επανεισέρχονται στον ταμιευτήρα μέσω της καταβόθρας του Χώνους.

Την ίδια στιγμή, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η στάθμη στη λίμνη Κουρνά, η οποία έφτασε τα 4,43 μέτρα, αποτυπώνοντας τη συνολική ανάκαμψη των υδρολογικών συνθηκών στην Κρήτη.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου εκτιμά ότι δεν αναμένεται πρόβλημα υδροδότησης για το 2026, καθιστώντας αβάσιμα τα σενάρια περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων συνεχίζεται, με παρεμβάσεις όπως νέες γεωτρήσεις, αντικατάσταση βασικών αγωγών και αξιοποίηση του υδατικού συστήματος του Αλμυρού, με στόχο τη θωράκιση της περιοχής σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.