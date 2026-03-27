Καρχαρίες στις Μπαχάμες βρέθηκαν θετικοί σε κοκαΐνη και καφεΐνη λόγω ανθρώπων

Καρχαρίες στις Μπαχάμες διαπιστώθηκε ότι φέρουν ίχνη κοκαΐνης, καφεΐνης και άλλων ουσιών, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Pollution.

Οι ερευνητές εξέτασαν πέντε είδη καρχαριών και ανέλυσαν δείγματα αίματος από 85 άτομα κοντά στο νησί Ελεύθερα, στις Μπαχάμες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σχεδόν το ένα τρίτο των καρχαριών είχε εκτεθεί σε ουσίες όπως καφεΐνη, παυσίπονα (όπως δικλοφενάκη και παρακεταμόλη) και, σε μία περίπτωση, κοκαΐνη.

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για «ρύπους νέας γενιάς» (contaminants of emerging concern), επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται παρθένες.

Cocaine-fueled sharks are on the prowl in the Caribbean - scientists blame partying tourists https://t.co/iBnz1NisYM pic.twitter.com/7WYA2x3qsT — New York Post (@nypost) March 26, 2026

Πώς επηρεάζονται οι καρχαρίες στις Μπαχάμες

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ουσίες αυτές είναι γνωστό ότι επηρεάζουν βασικές λειτουργίες του οργανισμού σε θηλαστικά και άλλα σπονδυλωτά.

Η καφεΐνη και η κοκαΐνη μπορεί να προκαλέσουν μεταβολικές διαταραχές, όπως αύξηση σακχάρου και συσσώρευση γαλακτικού οξέος

Η επικεφαλής της έρευνας, βιολόγος Natascha Wosnick, απέδωσε την παρουσία αυτών των ουσιών στην ανθρώπινη δραστηριότητα. «Μιλάμε για ένα απομονωμένο νησί στις Μπαχάμες», ανέφερε. «Οι ουσίες αυτές καταλήγουν στη θάλασσα κυρίως από τους ανθρώπους, από λύματα και άλλες απορρίψεις».

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η παρουσία τέτοιων ουσιών δεν επηρεάζει μόνο την υγεία των καρχαριών, αλλά μπορεί να έχει και ευρύτερες συνέπειες.

Η αύξηση του τουρισμού, των εξοχικών κατοικιών και των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων επιβαρύνει σημαντικά τα τοπικά λύματα, αυξάνοντας τη χημική ρύπανση.

«Η κατανόηση των επιπτώσεων αυτών των ρύπων είναι κρίσιμη, όχι μόνο για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αλλά και για τη διατήρηση των κοινωνικών και οικονομικών οφελών που αυτά προσφέρουν», σημειώνεται στη μελέτη.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η προστασία των καρχαριών, που αποτελούν βασικό κρίκο των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υγεία των ωκεανών και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Με πληροφορίες από People

