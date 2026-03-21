Ηράκλειο: «Το νερό που έχουμε φτάνει μέχρι τον Μάιο» - Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο λειψυδρίας η πόλη

Αντιμέτωπο με τον κίνδυνο λειψυδρίας βρίσκεται το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς τα αποθέματα νερού μειώνονται δραματικά.

Παρά το γεγονός ότι οι φετινές βροχοπτώσεις ήταν περισσότερες σε σχέση με πέρυσι, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί, με την πόλη να απειλείται από έλλειψη νερού.

Το φράγμα που υδροδοτεί το Ηράκλειο έχει σχεδόν στερέψει, ενώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, η υδροδότηση πραγματοποιείται πλέον κυρίως μέσω γεωτρήσεων.

Η εικόνα από το φράγμα Αποσελέμη αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος για τον νομό Ηρακλείου.

«Το νυν νερό, αυτό που υπάρχει τώρα, φτάνει μέχρι τον Μάιο», δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου.

Η συνολική χωρητικότητα του φράγματος ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ωστόσο σήμερα τα αποθέματα έχουν μειωθεί δραματικά, φτάνοντας μόλις τα 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

«Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμαστε από τις γεωτρήσεις Ηρακλείου, που μας καλύπτουν περίπου το 80%», αναφέρει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ.

Με πληροφορίες από Alpha

