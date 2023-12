Το Νέο Δελχί είναι έτοιμο να σπάσει παγκόσμιο αρνητικό ρεκόρ στην ατμοσφαιρική ρύπανση

Πολύ κοντά στο να σπάσει ένα αρνητικό παγκόσμιο ρεκόρ βρίσκεται το Νέο Δελχί που εδώ και μήνες παλεύει με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η πυκνή ομίχλη έχει καλύψει ξανά το Νέο Δελχί με την ορατότητα να φτάνει μόλις τα 50 μέτρα σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα, με τη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας, δεν αναμένεται να υποχωρήσει πριν από την Τετάρτη.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω νέφος περιέχει αιωρούμενα σωματίδια και άλλους ρύπους που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία των 20 εκατομμυρίων κατοίκων της πόλης.

Heavy Fog Disrupts Flight and Rail Services in New Delhi#Breakingnews #Newsupdate #HeavyFog #Weather #Environment #NewDelhi #Flights pic.twitter.com/dNNGBB2WVo