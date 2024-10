Η Βαρκελώνη αναζητεί τρόπους διαχείρισης του υπερτουρισμού: «Δεν είναι βιώσιμο»

Η Βαρκελώνη που είναι αντιμέτωπη με την ολοένα και πιο μαζική εισροή επισκεπτών επιδιώκει να αναθεωρήσει το τουριστικό της μοντέλο, καθώς ο υπερτουρισμός έχει εξελιχθεί σε πηγή έντασης μεταξύ των κατοίκων της.

Με 170.000 επισκέπτες ημερησίως κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τις αρχές, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 13,5% του ΑΕΠ της πρωτεύουσας της επαρχίας της Καταλονίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ισπανίας. Αλλά αποτελεί και το τρίτο σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί τους 1,6 εκατομμύρια κατοίκους της, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία των τοπικών αρχών.

«Στη Βαρκελώνη υπάρχει υπερβολική οικονομική εξάρτηση από τον τουριστικό τομέα», εκτίμησε ο Ντάνιελ Πάρδο, μέλος της Ένωσης συνοικιών για την τουριστική αποκλιμάκωση, σύμφωνα με τον οποίο ο τουρισμός μετά την πανδημία covid-19 σημείωσε «υπερβολικά γρήγορη και επιθετική» ανάπτυξη.

Ένδειξη της δυσαρέσκειας των κατοίκων της Βαρκελώνης αποτελούν τα γκράφιτι με το σύνθημα «Τουρίστες πηγαίνετε σπίτια σας» και οι διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού οι οποίες έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Η πόλη είναι αντιμέτωπη με αριθμό ρεκόρ τουριστών, όπως και το σύνολο της Ισπανίας, η οποία αναδείχθηκε πέρυσι σε δεύτερο πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό παγκοσμίως μετά τη Γαλλία, με 85,1 εκατ. διεθνείς επισκέπτες.

Την Κυριακή πολλές χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Αμερικής (Americas cup) -ενός αγώνα ιστιοπλοΐας που διεξάγεται στην πόλη από τον Αύγουστο- και το οικονομικό μοντέλο της πόλης.

Thousands of Barcelona residents protested against the Copa America sailing competition and demanded more affordable housing, saying unsustainable mass tourism was pricing them out of their homes pic.twitter.com/ncuVE778Dt

Το καλοκαίρι οι φωτογραφίες κάποιων διαδηλωτών που στόχευαν με νεροπίστολα τουρίστες είχαν προκαλέσει την έντονη καταδίκη των αρχών, οι οποίες ανησυχούν ότι η τουριστοφοβία ενδέχεται να πάρει βίαιη τροπή.

Hundreds of angry locals in Barcelona spray tourists with water guns to protest against mass tourism.



Protests have erupted across Spain, with locals calling for limits on the number of tourists.



Tourism accounts for 15% of the Spanish GDP.



pic.twitter.com/eAe7LUxD11