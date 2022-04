Το φλαμίνγκο που είναι «φυγάς» εδώ και 17 χρόνια- Δραπέτευσε από το Κάνσας, εντοπίστηκε στο Τέξας

Ήταν το 2005 όταν το φλαμίνγκο με το όνομα Νο. 492- ή «Pink Floyd» όπως είναι το νέο «παρατσούκλι» του- απέδρασε από το Κάνσας. Πρόσφατα, εθεάθη στο Τέξας, επιβεβαιώνοντας ότι αψήφησε τις σε βάρος του πιθανότητες να επιβιώσει ελεύθερο.

Το Νο. 492 απέδρασε από ζωολογικό κήπο στη Γουίτσιτα του Κάνσας το 2005, καθώς οι εργαζόμενοι είχαν ξεχάσει να «κουρέψουν» τα φτερά του αφρικανικού φλαμίνγκο. Μία «ανώδυνη» διαδικασία, προκειμένου τα πτηνά να μην πετάξουν στον έξω κόσμο.

Ο ζωολογικός κήπος δεν κατάφερε να βρει το πουλί πριν φύγει από το Κάνσας, αντιμετωπίζοντας λίγες πιθανότητες επιβίωσης σε μια περιοχή της χώρας χωρίς άλλα φλαμίνγκο και με ελάχιστα περιβάλλοντα που ταιριάζουν στις ανάγκες του.

Ο Ντέιβιντ Φόρμαν από την πόλη Έντνα του Τέξας δεν τα ήξερε όλα αυτά όταν μαζί με έναν φίλο του βγήκαν με βάρκα στο νερό, στις 10 Μαρτίου. Ο Φόρμαν βγάζει επισκέπτες της περιοχής για ψάρεμα στη θάλασσα. Οι πελάτες του συχνά υποστηρίζουν ότι βλέπουν φλαμίνγκο, καθώς τα μπερδεύουν με άλλα πτηνά της περιοχής. Με υπομονή τους εξηγεί ότι δεν υπάρχουν φλαμίνγκο στο Τέξας. Το έχει πει αυτό σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Εκείνη την ημέρα δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Έβλεπε ένα ψηλό, κομψό πτηνό, που στεκόταν στο ένα πόδι, όπως συχνά κάνουν τα φλαμίνγκο. Έκανε ζουμ με την κάμερα του κινητού του όσο περισσότερο μπορούσε, προσπαθούσε να εξακριβώσει τι έβλεπε.

«Το μυαλό μου έλεγε “σε καμία περίπτωση δεν βλέπεις φλαμίνγκο” αλλά τα μάτια μου έλεγαν “αυτό είναι, δεν κάνεις λάθος”», περιέγραψε ο Φόρμαν, που μεγάλωσε σε περιοχή που είναι καταφύγιο πουλιών.

«Ήταν σαν η φύση να με έβαζε στη θέση μου. Ο κύριος “τα ξέρω όλα” πιστεύει ότι δεν υπάρχουν φλαμίνγκο στο Τέξας; Για δες αυτό», συμπλήρωσε μιλώντας στους New York Times.

