Φιλιππίνες: Διαρροή βιομηχανικού καυσίμου από το πετρελαιοφόρο που βυθίστηκε

Ξεκίνησε να διαρρέει στον κόλπο της Μανίλας, μέρος από τα 1,4 εκατ. λίτρα βιομηχανικού καυσίμου, που μετέφερε το πετρελαιοφόρο «Terra Nova» που βυθίστηκε.

Δύτες που επιθεωρούν το κύτος του πλοίου διαπίστωσαν ελάχιστη διαρροή από τις βαλβίδες και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, προς το παρόν η κατάσταση δεν είναι ανησυχητική. Νωρίτερα σε ανακοίνωσή τους, τόνισαν πως στόχος είναι να αποτρέψουν μία «περιβαλλοντική καταστροφή», ανακτώντας το συντομότερο δυνατό το καύσιμο που μετέφερε το πετρελαιοφόρο που βυθίστηκε σε βάθος 34 μέτρων ανοιχτά της Μανίλας.

Στο σημείο του ναυαγίου, κατευθύνεται πλοίο που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το ανακτηθέν πετρέλαιο. Μάλιστα, η εταιρεία που έχει αναλάβει την επιχείρηση αφαίρεσης του φορτίου πετρελαίου και τη διοχέτευσή του σε άλλο σκάφος, έχει λάβει οδηγία να αρχίσει εργασίες αύριο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επιχείρηση αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και επτά ημέρες.



Το Terra Nova με σημαία Φιλιππίνων βυθίστηκε την Πέμπτη το πρωί εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων, που ενισχύθηκαν από τον τυφώνα Γκέμι και τους μουσώνες, στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων και τις γειτονικές της περιοχές. Ένα μέλος του πληρώματός του έχασε τη ζωή του, ενώ οι υπόλοιποι διασώθηκαν.

LOOK: An oil spill was observed after motor tanker Terra Nova capsized and submerged off Bataan waters early Thursday morning, the Philippine Coast Guard said.



MT Terra Nova, heading to Iloilo, was carrying 1.4 million liters of industrial fuel. One crew member is missing. |… pic.twitter.com/XhPjpAjfKB