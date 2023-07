Ευρωκοινοβούλιο: Ψήφισε νόμο για αποκατάσταση της φύσης - Τι προβλέπει

Νόμο για την αποκατάσταση της φύσης ψήφισαν σήμερα οι ευρωβουλευτές υιοθετώντας θέση για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Με βάση αυτό το νομοθέτημα για την φύση, η ΕΕ πρέπει να έχει θεσπίσει μέτρα αποκατάστασης της φύσης έως το 2030, τα οποία θα καλύπτουν τουλάχιστον το 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της, λένε οι ευρωβουλευτές.

Αναλυτικότερα, σε μία ιστορική συνεδρίαση, με 336 ψήφους υπέρ, 300 κατά και 13 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη, τη θέση σχετικά με την υπό διαμόρφωση νομοθεσία για την αποκατάσταση της φύσης. Σύμφωνα με την πρόταση με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσέλθει στις επαφές με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τελική συμφωνία, η ΕΕ πρέπει να έχει θεσπίσει μέτρα αποκατάστασης έως το 2030 που να καλύπτουν τουλάχιστον το 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της, καθώς πάνω από το 80% των ευρωπαϊκών εδαφών είναι σε όχι καλή κατάσταση.

Σημειώνεται, ότι ύστερα από έντονες διεργασίες, νωρίτερα στην Ολομέλεια, δεν συγκεντρώθηκε πλειοψηφία για την συνολική απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (312 ψήφοι υπέρ, 324 κατά και 12 αποχές), καθώς η αρχική πρόταση της επιτροπής περιβάλλοντος του ΕΚ ήταν απορριπτική, ύστερα από μία ψηφοφορία «θρίλερ» που οδήγησε σε ισοπαλία.

Οι ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν υπογραμμίζουν ότι η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας και μειώνει τους κινδύνους για την επισιτιστική ασφάλεια. Τονίζουν, επιπλέον, ότι το νομοσχέδιο δεν προβλέπει τη δημιουργία νέων προστατευόμενων περιοχών στην ΕΕ, ούτε εμποδίζει νέες υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ και η τροποποιημένη πρόταση που στηρίζει το Κοινοβούλιο ρητά τονίζει ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις εξυπηρετούν εξαιρετικά το δημόσιο συμφέρον.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό με την έγκριση του πρώτου κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης στην ιστορία της ΕΕ, εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την ύπαρξη χρηματοδοτικών κενών μεταξύ των στόχων της αποκατάστασης και της διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, εξετάζοντας ακόμη πιθανές λύσεις, ειδικά μέσω ενός στοχευμένου χρηματοδοτικού μηχανισμού της ΕΕ.

