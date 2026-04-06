Έρχεται το ισχυρότερο Ελ Νίνιο του αιώνα; Τι μπορεί να φέρει το μετεωρολογικό φαινόμενο

Οι πιθανότητες για την εμφάνιση ενός ισχυρού Ελ Νίνιο μέσα στο 2026 αυξάνονται, όπως προέκυψε σχετικά από νέα πρόγνωση μοντέλων.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την Washington Post, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις ενισχύουν τα σενάρια εμφάνισης ενός εκ των πιο έντονων κλιματικών φαινομένων, που έχουν καταγραφεί στην ιστορία.

Η τελευταία εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) δείχνει αυξημένες πιθανότητες για μια «υπερενισχυμένη» εκδοχή του φαινομένου, που επηρεάζει τον καιρό σε περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, ήδη από το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο.

🌎 2026 has the potential to bring the strongest El Niño event in 140 years which will cause lots of anomalies in temperatures all over the globe. pic.twitter.com/rtam7hjMEr — The Daily News (@DailyNewsJustIn) April 5, 2026

Τι προκαλεί το Ελ Νίνιο

Κατά τη διάρκεια ενός τυπικού Ελ Νίνιο, μια ζώνη θερμότερων υδάτων στον ισημερινό Ειρηνικό επηρεάζει τα καιρικά μοτίβα, προκαλώντας ξηρασίες, πλημμύρες, ακραία ζέστη, τροπικές καταιγίδες και μείωση των θαλάσσιων πάγων.

Στην περίπτωση ενός λεγόμενου «super El Niño», φαινόμενο που εμφανίζεται περίπου κάθε 10 έως 15 χρόνια, οι επιπτώσεις είναι πιο έντονες, πιο εκτεταμένες και διαρκούν περισσότερο.

Αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία της θάλασσας στην κρίσιμη,για τα μετεωρολογικά δεδομένα, περιοχή του Ειρηνικού αυξάνεται πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τον μέσο όρο, προκαλώντας ισχυρή ατμοσφαιρική αντίδραση που συνήθως κορυφώνεται τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο.

Climate models suggest a ‘strong’ El Niño could occur later this year, with the potential of increasing global temperatures. https://t.co/LBxRfeqhFZ — euronews (@euronews) March 31, 2026

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από το Ελ Νίνιο

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περιοχές όπως η δυτική ακτή των ΗΠΑ, τμήματα της Αφρικής, της Ευρώπης και της Ινδίας ενδέχεται να βιώσουν ένα θερμότερο καλοκαίρι από το κανονικό. Παράλληλα, τροπικές περιοχές όπως η Καραϊβική και η Ινδονησία μπορεί να αντιμετωπίσουν πιο έντονες ξηρασίες και καύσωνες.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται η πιθανότητα για περισσότερους τροπικούς κυκλώνες στον Ειρηνικό, ενώ στον Ατλαντικό ενδέχεται να είναι λιγότεροι. Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε νέα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας, ιδιαίτερα το 2027, με σημαντικές συνέπειες και για τη γεωργική παραγωγή.

«Υπάρχει πραγματική πιθανότητα για το ισχυρότερο Ελ Νίνιο των τελευταίων 140 ετών», σημείωσε ο καθηγητής ατμοσφαιρικών επιστημών Paul Roundy.

Ελ Νίνιο: Οι πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις του

Το φαινόμενο αναμένεται να έχει ευρεία επίδραση στο κλίμα έως και το 2027, ενδεχομένως ξεπερνώντας το ρεκόρ έντασης του 2015, όταν οι θερμοκρασίες στον κεντρικό Ειρηνικό ήταν έως και 2,8 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο.

Ωστόσο, παραμένει αβεβαιότητα για το πόσο ισχυρό θα εξελιχθεί τελικά το φετινό Ελ Νίνιο, καθώς κάθε τέτοιο φαινόμενο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Με βάση τα τελευταία μοντέλα, μέχρι και τον Οκτώβριο αναμένονται μειωμένη δραστηριότητα τυφώνων στον Ατλαντικό και πιθανή ξηρασία στην Καραϊβική, αυξημένος κίνδυνος τροπικών καταιγίδων στον Ειρηνικό, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Χαβάη και η ανατολική Ασία, πιθανή ξηρασία σε κεντρική και βόρεια Ινδία, με επιπτώσεις στους μουσώνες και τη γεωργία, υψηλότερες θερμοκρασίες και υγρασία στη δυτική Αμερική, με έντονες καταιγίδες, ανάπτυξη ξηρασίας σε τμήματα της Αφρικής, της Αυστραλίας, της Ινδονησίας, της Κεντρικής Αμερικής και της Βραζιλίας, έντονες βροχοπτώσεις σε Περού, Ισημερινό, τμήματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, συχνότερα κύματα καύσωνα σε Νότια Αμερική, ΗΠΑ, Ευρώπη, Αφρική, Ινδία και Αυστραλία και νέα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας, κυρίως το 2027.

Τα ισχυρά Ελ Νίνιο σχεδόν πάντα συνοδεύονται από χρονιές με ρεκόρ θερμοκρασίας, καθώς θερμότητα από τους ωκεανούς μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα και διαχέεται σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Παράλληλα, μπορεί να οδηγήσουν σε ηπιότερους χειμώνες σε ορισμένες περιοχές, όπως στις ΗΠΑ, αλλά και σε ισχυρές καταιγίδες, ιδίως στη δυτική ακτή.

Καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται, το Ελ Νίνιο φαίνεται να μεταβάλλεται. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το κλιματικό σύστημα δυσκολεύεται πλέον να «απορροφήσει» τη θερμότητα που απελευθερώνεται από ένα ισχυρό επεισόδιο, πριν εμφανιστεί το επόμενο.

Αυτό σημαίνει ότι ένα super El Niño την περίοδο 2026-2027 θα μπορούσε να διασπείρει ακόμη περισσότερη θερμότητα σε σχέση με αντίστοιχα φαινόμενα του παρελθόντος, όπως εκείνα των ετών 1982-83, 1997-98 και 2015-16.

Επιπλέον, η αυξημένη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας επιτρέπει τη συγκράτηση περισσότερης υγρασίας, ενισχύοντας τα έντονα καιρικά φαινόμενα και αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Με πληροφορίες από Washington Post

