Εμφάνιση - έκπληξη της Γκρέτα Τούμπεργκ σε σκηνή του Γκλάστονμπερι - «Η βιόσφαιρα της Γης διαλύεται»

Εμφάνιση - έκπληξη έκανε η Γκρέτα Τούνμπεργκ στο μουσικό φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

«Η βιόσφαιρα της Γης δεν αλλάζει απλώς, αποσταθεροποιείται, διαλύεται» προειδοποίησε η 19χρονη τους συμμετέχοντες.

Παράλληλα, επέκρινε τους παγκόσμιους ηγέτες πως «δημιουργούν παραθυράκια» για να προστατεύουν τις εταιρείες των οποίων οι εκπομπές ρύπων προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

«Αυτή είναι μια ηθική απόφαση... που θα βάλει ολόκληρο το ζωντανό πλανήτη σε κίνδυνο» πρόσθεσε.

Ωστόσο, η Σουηδή ακτιβίστρια έκλεισε την παρέμβασή της με ένα μήνυμα ελπίδας, λέγοντας στους συμμετέχοντες πως έχουν τη δύναμη να κάνουν τη διαφορά.

«Είμαστε ικανοί για τα πιο απίστευτα πράγματα. Όταν μάς δοθεί όλη η πληροφορία, θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Υπάρχει ακόμη χρόνος να επιλέξουμε ένα νέο δρόμο, να κάνουμε πίσω πριν το γκρεμό» σημείωσε.

«Αντί να αναζητάτε την ελπίδα, αρχίστε να τη δημιουργείτε μόνοι σας. Μην αυταπατάστε, κανείς άλλος δε θα το κάνει αυτό για εμάς» κατέληξε.

„These crises are the biggest story in the world, and it must be spoken as far and as wide as possible.“ #GretaThunberg ⁦@glastonbury⁩ pic.twitter.com/YSF2qzg3nZ