Ελβετία: Πάνω από 60.000 άτομα στη διαδήλωση για την κλιματική αλλαγή

Πάνω από 60.000 άτομα συμμετείχαν σήμερα σε διαδήλωση στη Βέρνη καλώντας την κυβέρνηση να λάβει αυστηρότερες πολιτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τέτοιες μεγάλες σε όγκο διαδηλώσεις είναι σπάνιες στην Ελβετία και καταδεικνύουν την αυξανόμενη απογοήτευση των πολιτών για τον ρυθμό λήψης αποφάσεων σε ό,τι αφορά στην κλιματική αλλαγή.

Οι παγετώνες στην Ελβετία έχασαν το 10% του όγκου τους κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, ενώ ο Σεπτέμβριος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί σε μια χώρα όπου η θερμοκρασία αυξάνεται με ρυθμό πάνω από τον διπλάσιο του παγκόσμιου ρυθμού.

«Πολλοί έχουν χάσει την ελπίδα τους επειδή η κυβέρνηση εγκρίνει την κατασκευή νέων δρόμων και καθυστερεί νομοθεσίες για το κλίμα. Σήμερα όμως ήμασταν πανίσχυροι», δήλωσε ο Γκέοργκ Κλίνγκλερ από τους ακτιβιστές της Greenpeace που συμμετείχαν στην πορεία.

Over 60'000 people are fighting for climate justice in Bern, Switzerland. We are many, we are loud. They can't stop us. #ClimateActionNow pic.twitter.com/FmoJOtAxND