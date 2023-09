Ελβετία: Οι παγετώνες έχασαν το 10% του όγκου τους μέσα σε δύο χρόνια

Ανησυχούν οι ειδικοί για τους παγετώνες στην Ελβετία καθώς μέσα σε δύο χρόνια έχασαν το 10% του όγκου τους.

Σύμφωνα με το BBC, μετά το περσινό ρεκόρ με το 6% των παγετώνων να λιώνει, φέτος οι πάγοι στην Ελβετία μειώθηκαν κατά επιπλέον 4%, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του Ελβετικού Δικτύου Παρακολούθησης Παγετώνων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς ίσως πλέον να είναι πολύ αργά για να σωθούν οι παγετώνες στις Άλπεις, ακόμα κι αν επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε όλο τον πλανήτη για την κλιματική αλλαγή. «Είναι τρομερό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του δικτύου, Matthias Huss.

Another blow for Swiss #glaciers in 2023! @glamos_ch measurements indicate that >4% of the remaining ice was lost, combined with 2022 this is 10% in 2 years. The two worst years since measurements started in a row. Just mind-blowing...

