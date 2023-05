Έκθεση ΟΗΕ: Ρεκόρ θερμοκρασιών τα επόμενα πέντε χρόνια-Έρχεται νέο «Ελ Νίνιο»

Ο πλανήτης ενδέχεται να υπερβεί το όριο θερμοκρασίας του 1,5 βαθμού Κελσίου έως το 2027, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Ο πλανήτης είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει νέα ρεκόρ θερμοκρασιών τα επόμενα πέντε χρόνια και αυτές είναι πιθανό να αυξηθούν περισσότερο από 1,5 βαθμό Κελσίου, κάτι για το οποίο οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να έχει ολέθριες συνέπειες, σύμφωνα με την έρευνα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).

Ωστόσο, θα αποτελούσε σημαντική επιτάχυνση των ανθρώπινων επιπτώσεων στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα και θα έστελνε τον κόσμο σε «αχαρτογράφητο έδαφος», προειδοποίησε ο οργανισμός του ΟΗΕ.

Οι χώρες έχουν δεσμευτεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού το 2015 για το κλίμα, να προσπαθήσουν να συγκρατήσουν τις παγκόσμιες θερμοκρασίες το πολύ 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, μετά από επιστημονικές συμβουλές ότι η θέρμανση πέραν αυτού του επιπέδου θα εξαπέλυε μια χιονοστιβάδα ολοένα και πιο καταστροφικών και δυνητικά μη αναστρέψιμων επιπτώσεων.

Θερμοκρασίες: Αύξηση σε προσωρινή βάση

Ο καθηγητής Πέτερι Τάαλας, γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, δήλωσε πως «Η έκθεση αυτή δεν σημαίνει ότι θα υπερβούμε μόνιμα τον 1,5 °C που ορίζεται στη συμφωνία του Παρισιού, η οποία αναφέρεται σε μακροπρόθεσμη αύξηση της θερμοκρασίας για πολλά χρόνια. Ωστόσο, ο WMO κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι θα υπερβούμε το επίπεδο του 1,5 °C σε προσωρινή βάση με αυξανόμενη συχνότητα».

Οι παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες επιφανείας δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ στο παρελθόν το όριο του 1,5 °C. Ο υψηλότερος μέσος όρος των προηγούμενων ετών ήταν 1,28 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, διαπίστωσε ότι υπάρχει 66% πιθανότητα υπέρβασης του ορίου του 1,5 °C σε τουλάχιστον ένα έτος μεταξύ 2023 και 2027.

Η επιστροφή του Ελ Νίνιο

Νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο κατά τους καύσωνες του περασμένου έτους, αλλά αυτά τα υψηλά επίπεδα μπορεί να είναι μόνο η αρχή, σύμφωνα με την έκθεση, καθώς η κλιματική διάσπαση και οι επιπτώσεις του αναπτυσσόμενου καιρικού συστήματος Ελ Νίνιο συνδυάζονται για να δημιουργήσουν καύσωνες σε όλο τον κόσμο.

Το Ελ Νίνιο είναι μέρος ενός ταλαντευόμενου καιρικού συστήματος που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό. Τα τελευταία τρία χρόνια, ο κόσμος βρίσκεται στην αντίθετη φάση, γνωστή ως Λα Νίνια, η οποία είχε ανασχετική επίδραση στην αύξηση της θερμοκρασίας σε όλο τον κόσμο.

Καθώς η Λα Νίνια τελειώνει και αναπτύσσεται ένα νέο Ελ Νίνιο, υπάρχει 98% πιθανότητα τουλάχιστον ένα από τα επόμενα πέντε χρόνια να είναι το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, διαπίστωσαν οι επιστήμονες.

