Έκανε καγιάκ, ξαφνικά είδε μια γιγαντιαία χελώνα και ο «Chonkosaurus» έγινε viral

Μια τεράστια χελώνα, που ονομάστηκε «Chonkosaurus», έχει γίνει viral όχι μόνο για ασυνήθιστα μεγάλο της μέγεθος αλλά και την ιστορία της.

Ο Τζόι Σαντόρε από το Σικάγο κατέγραψε ένα βίντεο με τη χελώνα να χαλαρώνει πάνω σε ένα σωρό από σκουριασμένες αλυσίδες, ενώ έκανε καγιάκ στον ποταμό Σικάγο με τον φίλο του, σύμφωνα με το NBC News.

Αφού εντοπίζει τη χελώνα από την άλλη πλευρά του ποταμού, στη συνέχεια κάνει ζουμ με την κάμερά του, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται να λέει: «Κοίτα αυτόν τον τύπο! Κοίτα, έχουμε μια φωτογραφία αυτού του πανέμορφου θεάματος!».

«Κοίτα το μέγεθος από αυτό το πράγμα. Ω, Θεέ μου», προσθέτει πριν πει στη χελώνα: «Φαίνεσαι καλά! Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Τρέφεσαι υγιεινά; Έχεις ακούσει ποτέ για την υγρή σαλάτα;».

Και συνεχίζει: «Χαίρομαι που βλέπω αυτό το θηρίο να ευδοκιμεί εδώ σε αυτό που κάποτε ήταν ένα τόσο τοξικό ποτάμι, αλλά σιγά σιγά καθαρίζεται και αποκαθίσταται. Αναρωτιέμαι τι τρώει».

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 10.000 likes σε περίπου μια εβδομάδα από την ανάρτησή του και όλοι μιλάνε για τον εντυπωσιακό «Chonkosaurus».

Chicago River Snapper aka Chonkosaurus. Great to see this beast thriving here on what was once such a toxic river, but is slowly getting cleaned up & restored. Somebody planted a bunch of native plants up the river from here, too. I can only wonder this things been eating. pic.twitter.com/u6bhlpo4p5