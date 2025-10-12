ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Ανταρκτική: Όταν ο πάγος «ανασαίνει» μεθάνιο - Τι σημαίνουν οι νέες διαρροές για τον πλανήτη

Τεράστια αποθέματα μεθανίου βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα σε όλο τον κόσμο εδώ και χιλιετίες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ανταρκτική: Όταν ο πάγος «ανασαίνει» μεθάνιο - Τι σημαίνουν οι νέες διαρροές για τον πλανήτη Facebook Twitter
Φωτ: Leigh Tate, Earth Sciences New Zealand - CNN
0

Μεθάνιο που συμβάλλει έντονα στην υπερθέρμανση του πλανήτη διαρρέει από ρωγμές στον βυθό της Ανταρκτικής, καθώς η περιοχή θερμαίνεται, με νέες εκροές να εντοπίζονται με «εκπληκτικό ρυθμό».

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications, ενισχύει τους φόβους ότι οι προβλέψεις για τη μελλοντική κλιματική αλλαγή ίσως δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική έκταση της υπερθέρμανσης.

Τεράστια αποθέματα μεθανίου βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα σε όλο τον κόσμο εδώ και χιλιετίες. Το αόρατο αυτό αέριο, που συμβάλλει έντονα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, μπορεί να διαφεύγει μέσα από σχισμές στον βυθό, δημιουργώντας στήλες φυσαλίδων που ανεβαίνουν προς την επιφάνεια.

Περισσότερες από 40 νέες εκροές στο Ross Sea

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες γνώριζαν ελάχιστα για τα υποθαλάσσια αυτά «αναβλύσματα». Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα υπάρχουν, πώς λειτουργούν και πόσο μεθάνιο τελικά φτάνει στην ατμόσφαιρα, καθώς μέρος του καταναλώνεται από μικροοργανισμούς που ζουν στα ιζήματα του πυθμένα.

Ανταρκτική: Όταν ο πάγος «ανασαίνει» μεθάνιο - Τι σημαίνουν οι νέες διαρροές για τον πλανήτη Facebook Twitter
Φωτ: Leigh Tate, Earth Sciences New Zealand - CNN

Μια διεθνής επιστημονική ομάδα πραγματοποίησε αποστολή στη Θάλασσα Ρος, στη Νότια Ωκεανό της Ανταρκτικής, χρησιμοποιώντας σκάφη με ηχοεντοπισμό, τηλεκατευθυνόμενα οχήματα και δύτες. Σε βάθη από 5 έως 240 μέτρα εντόπισαν περισσότερα από 40 σημεία εκροής μεθανίου, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που είχαν ερευνηθεί ξανά στο παρελθόν, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι νέα φαινόμενα.

Η Σάρα Σίμπρουκ, θαλάσσια επιστήμονας από το Earth Sciences New Zealand και συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε στο CNN:
«Κάτι που θεωρούνταν σπάνιο φαίνεται πλέον να γίνεται κοινό». Κάθε νέο σημείο εκροής, είπε, προκαλούσε «αρχικά ενθουσιασμό, που πολύ γρήγορα αντικαθίστατο από ανησυχία».

Κίνδυνος για το κλίμα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα

Το μεθάνιο είναι 80 φορές ισχυρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα στην παγίδευση θερμότητας κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες στην ατμόσφαιρα. Οι επιστήμονες φοβούνται ότι οι νέες εκροές μπορεί να επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη, μετατρέποντας την Ανταρκτική από «φυσικό εργαστήριο» σε επίκεντρο κινδύνου.

Ο Άντριου Θέρμπερ, καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, τόνισε ότι τα αποθέματα μεθανίου στην Ανταρκτική είναι τεράστια: «Αν συνεχίσουμε να θερμαίνουμε τον πλανήτη, αυτά τα σημεία μπορεί να εξελιχθούν σε επικίνδυνες πηγές ρύπανσης», είπε.

Ανταρκτική: Όταν ο πάγος «ανασαίνει» μεθάνιο - Τι σημαίνουν οι νέες διαρροές για τον πλανήτη Facebook Twitter
Φωτ: Leigh Tate, Earth Sciences New Zealand - CNN

«Σε κάποιο βαθμό είναι σαν ένα άγριο ζώο — συναρπαστικά να τα μελετάς, αλλά πρέπει να γνωρίζεις τι μπορούν να προκαλέσουν αν υποτιμηθούν».

Μια πιθανή νέα κλιματική «αλυσίδα ανατροφοδότησης»

Οι ερευνητές εξετάζουν αν οι διαρροές σχετίζονται με την αύξηση της θερμοκρασίας και τις μεταβολές των επιπέδων της θάλασσας. Στο βόρειο ημισφαίριο, στην Αρκτική, η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ήδη συνδεθεί με αντίστοιχες εκπομπές μεθανίου από το υπέδαφος.

Η Σίμπρουκ σημείωσε ότι αυτό μπορεί να δημιουργεί φαύλο κύκλο: η κλιματική αλλαγή ενισχύει τις εκροές μεθανίου, και αυτές με τη σειρά τους επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή.

Η ομάδα των επιστημόνων αναχωρεί εκ νέου για την Ανταρκτική την ερχόμενη εβδομάδα, για δίμηνη αποστολή που θα εστιάσει στις αιτίες και τις επιπτώσεις των νέων διαρροών.

Με πληροφορίες από CNN

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο έσπασε σε «πολύ μεγάλα κομμάτια»

Περιβάλλον / Ανταρκτική: Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο έσπασε σε «πολύ μεγάλα κομμάτια»

«Το παγόβουνο διαλύεται γρήγορα και χάνει πολύ μεγάλα κομμάτια, τα οποία το Εθνικό Κέντρο Πάγων των ΗΠΑ τα καταγράφει και τα χαρακτηρίζει ως ξεχωριστά μεγάλα παγόβουνα»
LIFO NEWSROOM
Ανταρκτική: Στη λάσπη του βυθού αναζητούν οι επιστήμονες τα μυστικά του ωκεανού

Περιβάλλον / Ανταρκτική: Στη λάσπη του βυθού αναζητούν οι επιστήμονες τα μυστικά του ωκεανού

«Τι ζει σήμερα στις θάλασσες, τι ζούσε παλαιότερα και ποια είναι τα αποτυπώματα της ανθρώπινης επίδρασης καταγράφονται στρώμα-στρώμα επί αιώνες», μπορεί να αποκαλύψει ο παγωμένος βυθός
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Περιβάλλον / Ο πλανήτης χάνει τα χρώματά του: Οι πεταλούδες «ξεθωριάζουν» λόγω των ανθρώπων

Νέα έρευνα από τη Βραζιλία δείχνει ότι οι πεταλούδες χάνουν τα χρώματά τους καθώς οι άνθρωποι αντικαθιστούν τα τροπικά δάση με μονοκαλλιέργειες ευκαλύπτου - Ο πλανήτης γίνεται πιο μονόχρωμος και αυτό απειλεί τη βιοποικιλότητα
LIFO NEWSROOM
Πώς το εμπόριο ψαριών ενυδρείου υπονομεύει τη βιοποικιλότητα των ωκεανών

Περιβάλλον / Πώς το εμπόριο ψαριών ενυδρείου υπονομεύει τη βιοποικιλότητα των ωκεανών

Η παγκόσμια αγορά ψαριών ενυδρείου βασίζεται κυρίως σε άγρια συλλεγμένα είδη, απειλώντας τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Η έρευνα προτείνει βιώσιμες λύσεις και αυξημένη ενημέρωση καταναλωτών
LIFO NEWSROOM
Περού: 140.000 εκτάρια Αμαζονίου καταστρέφονται από παράνομη εξόρυξη χρυσού

Περιβάλλον / Περού: 140.000 εκτάρια Αμαζονίου καταστρέφονται από παράνομη εξόρυξη χρυσού

Από το 1984, περίπου 540 τετραγωνικά μίλια γης έχουν εκκαθαριστεί για εξόρυξη, ενώ η καταστροφή επεκτείνεται πλέον και σε βορειότερες περιοχές πέραν της παραδοσιακής ζώνης Madre de Dios
LIFO NEWSROOM
Σιέρα Νεβάδα: Οι παγετώνες της Καλιφόρνια θα εξαφανιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία

Περιβάλλον / Σιέρα Νεβάδα: Οι παγετώνες της Καλιφόρνια θα εξαφανιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι παγετώνες της Σιέρα Νεβάδα, μερικοί ηλικίας δεκάδων χιλιάδων ετών, θα εξαφανιστούν πλήρως μέχρι τον επόμενο αιώνα, με δραματικές οικολογικές και συμβολικές συνέπειες για τη Δυτική Αμερική
LIFO NEWSROOM
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Περιβάλλον / Διατροφή και κλιματική κρίση: Το φαγητό θερμαίνει τον πλανήτη

Η παγκόσμια διατροφή ευθύνεται για το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - Οι επιστήμονες της EAT-Lancet προτείνουν φυτοφαγικές διατροφές για να σωθούν 15 εκατ. ζωές και να μειωθεί η κλιματική κρίση
LIFO NEWSROOM
«Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα»: 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώνονται για την προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα

Περιβάλλον / «Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα»: 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώνονται για την προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα

Η Ελλάδα φιλοξενεί περισσότερα από 27.000 καταγεγραμμένα είδη ζώων, εκ των οποίων περίπου 4.000 είναι ενδημικά. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες ωθούν την άγρια ζωή στα όριά της
LIFO NEWSROOM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Περιβάλλον / Ανανεώσιμη ενέργεια: Η παγκόσμια παραγωγή ξεπερνά για πρώτη φορά την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα

Έκθεση διαπιστώνει ότι η ρεκόρ επέκταση της ηλιακής ενέργειας και η σταθερή αύξηση της αιολικής ενέργειας θα οδηγήσουν τον κόσμο στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα το 2025
LIFO NEWSROOM
 
 