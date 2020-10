Κάθε χρόνο, εκατομμύρια κόκκινα καβούρια στο Νησί των Χριστουγέννων μεταναστεύουν μαζικά από τις φωλιές τους στο δάσος προς τον ωκεανό ώστε τα θηλυκά να αφήσουν τα αβγά τους στη θάλασσα.

Η μετανάστευση ξεκινά στη διάρκεια του φθινοπώρου και ο αριθμός των καβουριών στις ακτές κορυφώνεται συνήθως τον Δεκέμβριο.

Τα κόκκινα καβούρια είναι ίσως οι διασημότεροι κάτοικοι του Νησιού των Χριστουγέννων, στον Ινδικό Ωκεανό, και οι τοπικές αρχές φροντίζουν για την ευημερία τους κλείνοντας τους δρόμους από όπου περνούν, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο AΒC.

Φέτος η ετήσια «πορεία» τους πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου:

MAKE WAY FOR CRABS: A huge cast of red crabs began their migration on Christmas Island, scuttling across a closed road to protect the millions of crustaceans. https://t.co/4baejxRL22 pic.twitter.com/g2V733zUfo